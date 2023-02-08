"Форсаж" в реальной жизни: Футболист Гамбурга устроил ДТП в результате гонки с одноклубником

Хотел поиграть в Доминика Торетто, но что-то пошло не так.

Футболисты Гамбурга Жан-Люк Домпе и Вилльям Микельбренсис стали участниками ДТП. Об этом сообщает издание Кicker.

В понедельник вечером, 6 февраля, около 21:30 водитель BMW M3 не справился с управлением своей машиной на Хафенштрассе в районе Санкт-Паули, пробил небольшую стену и врезался в автобусную остановку. По словам очевидцев, аварии предшествовала гонка на желтом Мерседесе.

Когда сотрудники полиции прибыли на место аварии, они обнаружили только пустые обломки. Проверив адрес владельца, они наткнулись на Домпе и нашли его в своей квартире с легкой травмой руки. Также были двое мужчин, один из них - Микельбренсис.

#HSV-Profi #Dompé soll nach einem illegalen Autorennen auf St. Pauli in eine Bushaltestelle gekracht und vom Unfallort geflüchtet sein. Der Franzose zog sich eine Handverletzung zu. Der zweite beteiligte Pkw soll auf Mikelbrencis zugelassen sein.https://t.co/oDfo5WVy2X pic.twitter.com/rNx69oDN3y — Abendblatt HSV (@abendblatt_hsv) February 7, 2023

Полиция нашла его желтый Мерседес на подземной автостоянке многоквартирного дома Домпе, но говорят, что 18-летний мужчина был только пассажиром в предполагаемой гонке.

В настоящее время ведется расследование в отношении игроков Гамбурга по подозрению в незаконных автомобильных гонках и ДТП.

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