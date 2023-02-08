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"Форсаж" в реальной жизни: Футболист Гамбурга устроил ДТП в результате гонки с одноклубником

Хотел поиграть в Доминика Торетто, но что-то пошло не так.
Сегодня, 09:49
Жан-Люк Домпе / Bild.de
Жан-Люк Домпе / Bild.de

Футболисты Гамбурга Жан-Люк Домпе и Вилльям Микельбренсис стали участниками ДТП. Об этом сообщает издание Кicker.

В понедельник вечером, 6 февраля, около 21:30 водитель BMW M3 не справился с управлением своей машиной на Хафенштрассе в районе Санкт-Паули, пробил небольшую стену и врезался в автобусную остановку. По словам очевидцев, аварии предшествовала гонка на желтом Мерседесе.

Когда сотрудники полиции прибыли на место аварии, они обнаружили только пустые обломки. Проверив адрес владельца, они наткнулись на Домпе и нашли его в своей квартире с легкой травмой руки. Также были двое мужчин, один из них - Микельбренсис.

Полиция нашла его желтый Мерседес на подземной автостоянке многоквартирного дома Домпе, но говорят, что 18-летний мужчина был только пассажиром в предполагаемой гонке.

В настоящее время ведется расследование в отношении игроков Гамбурга по подозрению в незаконных автомобильных гонках и ДТП.

Ранее сообщалось, что звезда Манчестер Юнайтед разбил свой дорогостоящий автомобиль.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гонки гамбург ДТП

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