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Звезда Манчестер Юнайтед разбил свой дорогостоящий автомобиль

Антони был сильно потрясен в результате ДТП.
Сегодня, 15:40
Антони / The Sun/thesun.co.uk
Антони / The Sun/thesun.co.uk

Нападающий сборной Бразилии и Манчестер Юнайтед Антони оказался участником дорожньо-транспортного происшествия.

Как сообщает The Sun, 22-летний вингер разбил свой дорогостоящий автомобиль BMW X6 в канун Нового года, а именно после победы над Вулверхэмптоном (1:0) в рамках чемпионата Англии.

Антони попал в аварию на автостраде, врезавшись в дорожные знаки во время дождливой погоды.

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На место происшествия были вызваны полицейские, которые проверили бразильца на трезвость. В итоге оборудование показало то, что Антони не был пьян.

Отмечается, что футболист был сильно потрясен случившемся. В итоге он пропустил игру с Борнмутом (3:0).

Ранее Тен Хаг назвал причину поиска нового форварда для Манчестер Юнайтед.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антони

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