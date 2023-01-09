Звезда Манчестер Юнайтед разбил свой дорогостоящий автомобиль

Нападающий сборной Бразилии и Манчестер Юнайтед Антони оказался участником дорожньо-транспортного происшествия.

Как сообщает The Sun, 22-летний вингер разбил свой дорогостоящий автомобиль BMW X6 в канун Нового года, а именно после победы над Вулверхэмптоном (1:0) в рамках чемпионата Англии.

Антони попал в аварию на автостраде, врезавшись в дорожные знаки во время дождливой погоды.

Читай также: Магуайр поел в Бирмингеме и его сразу "продали" в Астон Виллу

На место происшествия были вызваны полицейские, которые проверили бразильца на трезвость. В итоге оборудование показало то, что Антони не был пьян.

Отмечается, что футболист был сильно потрясен случившемся. В итоге он пропустил игру с Борнмутом (3:0).

Ранее Тен Хаг назвал причину поиска нового форварда для Манчестер Юнайтед.