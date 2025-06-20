Трансферный провал МЮ готов пойти на снижение зарплаты, чтобы покинуть клуб

Антони решительно настроен на уход из лагеря манкунианцев.

Вингер Манчестер Юнайтед Антони серьезно хочет покинуть клуб этим летом.

Как сообщает журналист Manchester Evening News Сэмюэль Лакхьорст, Антони готов пойти на снижение зарплаты ради ухода из лагеря манкунианцев. Бразилец готов зарабатывать на 30% меньше, чем сейчас.

Сейчас игрок по контракту в МЮ получает 150 тысяч фунтов в неделю.

В услугах Антони заинтересован ряд клубов, в частности, Бетис, за который он выступал во второй половине сезона-2024/25.

Напомним, ранее сообщалось, что Ювентус намерен перехватить у Наполи другого игрока Манчестер Юнайтед.

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