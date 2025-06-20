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Футбол

Ювентус собрался перехватить у Наполи списанную звезду МЮ

"Старая синьора" готова перезапустить карьеру англичанина.
Сегодня, 14:25       Автор: Антон Федорцив
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

Туринский Ювентус нацелился на вингера английского Манчестер Юнайтед Джейдона Санчо. Гранд Серии A стремится перехватить нападающего у итальянского Наполи, утверждает инсайдер Джанлука Ди Марцио на персональном сайте.

Юве уже контактировал с руководством "красных дьяволов". МЮ повесил на Санчо ценник в 25 млн евро. Сам вингер готов перебраться в чемпионат Италии.

Прошлый сезон Санчо провел в лондонском Челси на правах аренды. Он провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 10 результативных передач. Контракт нападающего с манкунианцами действует до лета 2026 года.

В свою очередь наставник МЮ Рубен Аморим отстранил Санчо и еще трех исполнителей от тренировок.

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