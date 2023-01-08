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Дело не в уходе Роналду: Тен Хаг назвал причину поиска нового форварда для Манчестер Юнайтед

Нидерландский специалист отметил физические трудности своего подопечного.
Сегодня, 17:49
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг заявил, что клубу необходимо подписать нового форварда.

"Есть причина, по которой Антони Марсьяля заменяли в 7 матчах подряд. Дело в том, что он не справляется с нагрузками. Вот почему мы ищем другого нападающего.

Дело не в том, что мы слишком полагаемся на Рэшфорда. Сейчас физическая нагрузка не так высока, поэтому он может играть по 90 минут. Мы контролируем ситуацию вместе с ним.

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Это тонкая грань, ведь качества Антони Марсьяля очень важны для нашей игры сейчас. Его движение, умение сохранять мяч, прессинг – давайте не забывать об этом. Нам нужен нападающий такого типа, чтобы играть опасно", – сказал тен Хаг в интервью Sky Sports.

В текущем сезоне на счету Марсьяля 3 гола и 2 ассиста в 8 матчах АПЛ. В свою очередь, Рэшфорд за 17 игр отличился 7 раз и отдал 3 результативные передачи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

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