Дело не в уходе Роналду: Тен Хаг назвал причину поиска нового форварда для Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг заявил, что клубу необходимо подписать нового форварда.

"Есть причина, по которой Антони Марсьяля заменяли в 7 матчах подряд. Дело в том, что он не справляется с нагрузками. Вот почему мы ищем другого нападающего.

Дело не в том, что мы слишком полагаемся на Рэшфорда. Сейчас физическая нагрузка не так высока, поэтому он может играть по 90 минут. Мы контролируем ситуацию вместе с ним.

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Это тонкая грань, ведь качества Антони Марсьяля очень важны для нашей игры сейчас. Его движение, умение сохранять мяч, прессинг – давайте не забывать об этом. Нам нужен нападающий такого типа, чтобы играть опасно", – сказал тен Хаг в интервью Sky Sports.

В текущем сезоне на счету Марсьяля 3 гола и 2 ассиста в 8 матчах АПЛ. В свою очередь, Рэшфорд за 17 игр отличился 7 раз и отдал 3 результативные передачи.