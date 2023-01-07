Тен Хаг жестко прошелся по трансферной политике МЮ

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг подверг резкой критике трансферную политику клуба последних лет, пишет издание GOAL.

По словам нидерландца, в прошлых сезонах МЮ выглядел, как команда-аутсайдер, без психологической стойкости, без духа и жажды побеждать. А когда-то этот клуб смог сделать великим один человек – сэр Алекс Фергюсон.

"Его команды отличались сплоченностью, единством и духом. Их нельзя было просто обыграть. Подписывая игроков, ты смотришь на их уровень и технические навыки. Но еще нужно обращать внимание и на психологию, их устойчивость. Нам нужно было вернуть это.

Большинство покупок были средними. А для Юнайтед "средний" – это мало. Футболка этого клуба будет очень сильно давить. Только настоящие личности, способные давать результат под большим давлением, могут играть здесь", - сказал Тен Хаг.

Нынешний главный тренер "дьяволов" считает, что к таким личностям можно отнести Рафаэля Варана и Каземиро, именно для этого они были подписаны. Также теперь у клуба есть ряд игроков-бойцов - Мартинес, Маласиа, Антони и Эриксен.

Напомним, что сейчас ходят слухи об интересе манкунианцы заинтересованы в услугах Винсента Абубакара.