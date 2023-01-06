Манчестер Юнайтед намерен усилиться форвардом Ан-Насра

Форвард Ан-Насра Венсан Абубакар может уйти в аренду, чтобы освободить место для Криштиану Роналду. Об этом сообщает издание Okaz.

Данное решение связано с лимитом на легионеров, из-за которого 37-летнего португальца пока не могут заявить.

Что касается самого Абубакара, то у него есть два варианта продолжения карьеры. На игрока претендуют Манчестер Юнайтед и Фенербахче. Английский гранд готов уже в ближайшие дни начать с камерунцем переговоры.

В текущем сезоне на счету 30-летнего форварда 4 гола и 1 ассист в 11 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Роналду будет жить вместе с Джорджиной в Саудовской Аравии, хотя по закону это запрещено.