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Роналду будет жить вместе с Джорджиной в Саудовской Аравии, хотя по закону это запрещено

Португальский футболист получил особое разрешение.
Сегодня, 14:40
Криштиану Роналду с семьей / Getty Images
Криштиану Роналду с семьей / Getty Images

Легендарный нападающий Криштиану Роналду недавно перебрался в Ан-Наср (Саудовская Аравия).

Португальский футболист стал самым высокооплачиваемым игроком в истории, а также получил большое количество разрешений и поблажек. 

Как сообщает Tyc Sports со ссылкой на EFE, Роналду будет жить вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес. Однако есть нюанс, ведь по местным законам запрещено жить парам, которые не женаты.

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По заявлению саудовских юристов, которые специализируются на гражданском праве, полиция арабской страны больше не преследует пары иностранцев, проживающих вне брака. Закон, запрещающий это, вступает в силу только в тех случаях, когда в таких парах совершается другое преступление.

Стоит отметить, что Джорджина должна получить визу для проживания в Саудовской Аравии. Для этого модель должна заключит с Ан-Наср договор или же оформить туристическую визу, которая будет действовать 90 дней.

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Дипломатические представительства не имеют права выдать визу женщине, которая не замужем, но на это почти не обращают внимания. Женщины въезжают за туристической визой, ведь пара может получить ее отдельно без необходимости раскрывать характер своих отношений.

Ранее сообщалось, что Роналду прекратил сотрудничество с Мендешем.

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