Гениальный пример: Почему Роналду надо уважать за переезд в Саудовскую Аравию

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжит карьеру в клубе из Саудовской Аравии – Ан-Наср. Футболист со скандалом покинул Манчестер Юнайтед, но потом не смог найти себе европейский клуб, где бы продолжил играть.

Переезд Роналду на Ближний Восток воспринимается с негативной стороны среди фанатов, поклонников и экспертов. Часто делается сравнение: где Месси, а где Роналду? Аргентинец чемпион, а португалец так и не смог завершить карьеру на топ-уровне.

ISPORT.ua подводит итоги перехода Роналду в Ан-Наср, выделяя исключительность португальского форварда.

Возраст не имеет значение

37-летний португальский футболист продолжит выступать на высоком уровне, пускай по меркам Ближнего Востока. Ан-Наср выступал на клубном чемпионате мира, выигрывал внутренне первенства, а также отлично выступал в национальных соревнованиях.

Можно много говорить о том, что Роналду сделал огромную ошибку, перейдя туда, а в Европе он никому не нужен. Но давайте не забывать, что Криштиану уже в феврале будет 38 лет, а он планирует играть практически до 40 лет (контракт с Ан-Наср рассчитан до 2025). В таком возрасте уже многие бы закончили.

Давайте посмотрим на последних обладателей Золотого мяча (до эры Роналду и Месси), чтобы понять, во сколько они закончили:

Кака – в 35 лет, в Орландо Сити (США)

Фабио Каннаваро – 37 лет, в Аль-Агли (ОАЭ)

Роналдиньо – в 37 лет (последние два года не играл), в Флуминенсе (Бразилия)

Андрей Шевченко – в 35 лет, Динамо Киев (Украина)

Павел Недвед – в 36 лет, Ювентус (Италия)

Роналдо – в 34 года, Коринтианс (Бразилия)

Майкл Оуэн – в 33 года, Сток Сити (Англия)

Луиш Фигу – в 36 лет, Интер (Италия)

Как видим, в ХХІ веке никто из футболистов, получивший Золотой мяч, не завершил карьеру даже в 38 лет, а Роналду планирует играть до 40 лет.

Примечательно, что кроме легендарных Златана Ибрагимовича, Джанлуиджи Буффона (которому 44) и нескольких других игроков, никто за 40 не завершал карьеру. Так что то, что сейчас видим, это историческое и легендарное событие. Может быть, Роналду в 2025 году захочет вернуться в Европу или же сменить прописку. Так что, наслаждаетесь пока он играет.

Заслуги никто не заберет

Безусловно, Роналду – легендарный футболист, который входит в список избранных. Про его достижения можно много говорить, сомневаться, упрекать, а также восхищаться. Но никто из зрителей, фанатов, клубов или даже членов семьи не отберет у него то, что он выиграл и заслужил своим трудом.

Когда болельщики критикуют и насмехаются над Роналду, вспомните то, что он подарил футбольному миру. Не будь его – не было бы такого футбола, его последователей и примера для каждого из нас.

Роналду – чемпионат Европы, победитель множественных национальных и международных турниров, обладатель рекордов и индивидуальных призов, а также человек, который дал понять, что можно быть никем, но своим трудом можно стать всем для всех. Так что не уменьшайте ценность Роналду.

Уход с Манчестер Юнайтед

Португальский футболист некоторое время назад вернулся домой – на Олд Траффорд. Для Роналду возвращение – было приоритетом, хоть и был интерес многих европейских грандов, включая Манчестер Сити. Поначалу, Криштиану аплодировали все, даже недруги, но по окончанию его карьеры там, многие отвернулись и стали плевать в спину.

Конечно, в такой ситуации виноваты оба – Роналду и клуб. Португалец своими выходками показывал непрофессионализм (отказ выйти на замену, бунт, скандальное интервью). Клуб, включая нынешний тренерский штаб во главе с Эриком Тен Хагом, мало делал публичных вещей в поддержку португальца.

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Главный тренер постоянно говорил о поддержке, о важности Роналду для команды, но в итоге мы видели холодные отношения. Можно много говорить и строить хронологию событий, но даже после разрыва контракта, тренер заявил, что не знал о том, что Криштиану хочет уйти (когда весь мир уже полгода знал, а он нет). Такие холодные отношения вина двоих, но в публичной плоскости никто ничего не сделал, чтобы сгладить конфликт и вернуть все в дружественное направление.

Имя работает на Роналду

Наверное, даже самый ленивый посчитал доход Роналду в Ан-Насре. За два года он получит 550 миллионов евро – 75 по контракту за год, а 200 – спонсоры клуба заплатят португальца.

Услышав такую сумму, недруги и критики Роналду стали говорить о том, что португалец продался и выбрал деньги. Извините, но это смешно звучит. Криштиану всю свою карьеру работал, трудился и создавал свое имя и репутацию отличного футболиста с высоким эго, а за это надо платить огромные деньги.

Португалец и так миллиардер, но, если вы думаете, что от такой суммы бы отказались многие футбольные звезды, то это ошибочное мнение. Большинство именитых футболистов под занавес карьеры едут на разные континенты с одним желанием – заработать. Португалец по полной мере заслужил такие деньги и такой контракт. Так что имя работает на Роналду, а критики пусть завидуют такому заработку.

Интерес к новому футболу

Лет десять назад, когда были совершены первые переходы европейских звезд в МЛС, - многие удивлялись и критиковали за это игроков. Сейчас же это вполне нормально и круто, как для футболистов, так и для клубов с организациями.

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Футболисты зарабатывают, клубы популяризируют футбол в Америке, организации имеют высокие доходы, а болельщики счастливы. Все в плюсе, даже и Европа, которая подписывает разные договора про товарищеские турниры и различные сделки.

Переход Роналду в Саудовскую Аравию – это тоже новое, пускай не так, как в США. В Катаре также выступали несколько европейских звезд, но их количество малое, да и не уровень Криштиану. Сейчас же за португальцем будут смотреть и наблюдать, пускай не матчи, но нарезки и моменты игры. Так почему же отворачиваться от футбола Ближнего Востока и Роналду, ведь, может, теперь все больше и больше европейских звезд будет там, а португалец обретет очередное дыхание перед чемпионатом Европы.

Роналду – гениальный футболист. Переход в Ан-Наср – отличное решение для всего мира, ведь португалец будет счастливым, мир получит новый опыт, а футбол только выиграет, впрочем, как часто, так и бывает. Что касается критиков и недругов, то можно радоваться и дальше, только смысл споров и хейта – непонятен, когда один из величайших футболистов встал на рельсы, которые приближают его к завершению карьеры.

Дмитрий Данец