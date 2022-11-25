Скандальный герой: Каким был второй приход Роналду в Манчестер Юнайтед

Во вторник, 22 ноября, Манчестер Юнайтед официально объявил о расторжение контракта с нападающим Криштиану Роналду по согласию сторон.

Португальский футболист, который еще летом хотел уйти из клуба, сумел достичь своей цели. Манчестер Юнайтед же лишился нападающего мирового класса. Несмотря на причины ухода Роналду, португалец показал невероятную игру и запомнился парочкой скандалов.

ISPORT.ua вспоминает все лучшие и громкие события Роналду в Манчестер Юнайтед во второй его приход.

Дебют с Ньюкаслом

Летом 2021-го года нападающий сборной Португалии и Ювентуса Криштиану Роналду решился на новый вызов – покинуть туринский клуб ради новой команды. Услугами форварда активно интересовался Манчестер Сити, что подтвердил сам футболист. От перехода в стан "горожан" Роналду отговорил его наставник и учитель сэр Алекс Фергюсон.

Именно шотландский специалист был тем человеком, который и стал важной частью для того, чтобы Роналду вернулся в Манчестер Юнайтед. Фанаты, руководители, футболисты и тренерский персонал ликовали, ведь вернулся Легенда.

Свой первый матч Роналду провел в рамках чемпионата Англии в игре с Ньюкаслом. Возвращение действительно вышло королевским, ведь португалец оформил дубль. Криштиану забил по голу в первом и во втором таймах. Про такое возвращение стоило только мечтать.

Феерия в Лиге чемпионов

Манчестер Юнайтед плохо начал выступления в Лиге чемпионов, сыграв вничью с Янг Бойзом – тогда и Роналду забил. Однако феномен португальца заключается в том, что он постоянен и всегда может заявить о себе.

Во втором матче Юнайтед играл с Вильярреалом. Испанцы вели в счете, но хозяевам удалось сравнить счет. Казалось, что игра закончится ничьей, однако был Роналду, который и забил в компенсированное время, принеся команде победу.

В следующем матче Манчестер принимал Аталанту. Итальянцы выиграли первый тайм – 2:0, но после перерыва англичане вернулись, а финальное слово сказал Роналду, который и обеспечил победу.

Казалось, что решающие голы в исполнение Роналду должны прекратиться, но нет. В следующей игре Криштиану принес ничью команде в матче с Аталантой, забив в добавленное время. Что касается второго противостояния с Вильярреалом, то и тут португалец феноменален. Он забил поздний гол на 78-й минуте, что помогло команде закрепить свой выход в плей-офф Лиги чемпионов. Точку же в той игре поставил Джейдон Санчо, забив на последних минутах.

Юбилейный гол в карьере и важная победа над Арсеналом

800 – это та цифра, которую достиг Криштиану Роналду в плане забитых голов за всю профессиональную карьеру (сейчас 818 – прим.) именно в Манчестер Юнайтед. Юбилейный гол португалец оформил в игре с лондонским Арсеналом в рамках АПЛ.

Лондонцы забили первыми, но до перерыва счет сравнял Бруну Фернандеш. Во втором же тайме включился Криштиану, забив дважды. Сначала он воспользовался передачей Маркуса Рэшфорда, а затем реализовал пенальти. Именно эти голы стали важными в противостояние, а также для личной карьеры португальца, чтобы стать избранным, забивши 800 голов в карьере.

Разбитый телефон мальчика

В карьере португальца не так часто скандалов, однако, если происходят, то они громкие. Вспоминая первый сезон Роналду в клубе, то форварда "отличился" и с негативной точки.

В гостевом матче Юнайтед проиграл Эвертон (0:1). Уходя с поля, звездный нападающий был вне себя из-за поражения, что отобразилось на его поведение. Роналду выбил с рук телефон мальчика, который снимал футболистов, уходящих с поля. После игры стало известно, что этим мальчиком, стал 14-летний подросток с расстройством аутистического спектра.

В итоге, мама мальчика обратилась в полицию, чтобы наказать португальца. Правоохранительные органы провели расследование, вынеся Роналду предупреждение о своем поведение. Примечательно, что португалец самостоятельно явился в полицию, дабы разрешить проблему.

Хет-трик в ворота Тоттенхэма

Один из самых знаковых событий Роналду в карьере во втором приходе Манчестер Юнайтед – хет-трик в ворота Тоттенхэма. В рамках 29-го тура чемпионата Англии "красные дьяволы" дома принимали лондонский клуб.

С первых минут встреч команды показали настрой на голевую игру, ведь на 12-й минуте Роналду забил шедевральный мяч с дальней дистанции, а через пару мгновений Кейн сравнял счет. Лично португалец был против такого, забив сразу же.

Второй тайм вышел также атакующим, пускай и Юнайтед старался удержать счет. Тоттенхэму все-таки удалось забить второй. Казалось, что ничья у них в руках, но тут вновь Роналду напомнил о себе. Португалец выпрыгнул лучше всех на угловом, с которого и забил победный гол, оформив хет-трик.

Примечательно, что его второй гол в матче стал особенным, ведь он стал лучшим бомбардиром в истории футбола по версии ФИФА, опередив легендарного Йозефа Бицана, у которого за карьеру 805 голов.

Попытка побега летом

Прошлый сезон для Манчестер Юнайтед завершился ужасным образом – команда вылетала на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов и не сумела пробиться в главный европейский турнир на этот сезон. Так что сразу после окончания сезона Роналду задумался об уходе.

По слухам, португальского футболиста связывали со многим европейским клубами, включая: Ювентус, Реал, Атлетико, Челси, Баварию, представителей других стран и континентов.

Клуб предоставил Роналду дополнительный отпуск, вплоть до старта сезона. Португалец пропустил подготовительную часть, а Эрик тен Хаг все время заявлял, что он нуждается в Криштиану. В итоге же, футболисту не удалось уйти и пришлось остаться в команде. Его поведение отвернуло определенный процент людей от него, но это было только начало.

Побег со стадиона

Отношения Роналду и Эрика тен Хага сразу не сложились, что было видно по поведению португальца. Наставник его практически не выпускал в основном составе, пускай и заявлял о том, что Роналду является важной частью команды.

Эпизод, который и подвел все взаимоотношения португальца и тренера, произошел в октябрь в матче Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм. В концовке встречи Роналду показательно покинул пределы поля во время матча.

Эрик тен Хаг на пресс-конференции заявил, что просил Криштиану выйти на замену, однако тот отказался. В результате футболист был оштрафован, а также исключен на матч с Челси, который завершился вничью.

Скандальное интервью

Вишенка на торте или как завершить свой второй приход в Манчестер Юнайтед. В преддверии чемпионата мира Роналду дал интервью, в котором жестко прошелся по Манчестер Юнайтед, его бывшим тренерам (Оле Гуннара Сульшера считает хорошим специалистом), инфраструктуре клуба и нынешнему коучу Тен Хагу.

Конечно, с точки зрения человечности, то можно понять Роналду, ведь к нему действительно отнеслись без уважения, но, если брать профессионализм, то тут возникают вопросы. Это интервью вызвало всеобщий резонанс, что в итоге привело к тому, что Роналду и Манчестер Юнайтед разорвали контракт по обоюдному согласию.

Подводя итог выступления Криштиану Роналду в Манчестер Юнайтед, можно выделить и хорошее и плохое - каждый решает самостоятельно. Несмотря на это, точно можно сказать, что португалец - скандальный герой английского клуба.

Дмитрий Данец