iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Джорджина Родригес выложила фото в гораздо более откровенной одежде, чем была на презентации Роналду

Девушка уже осваивается в Саудовской Аравии.
Сегодня, 10:45
Джорджина Родригес / instagram.com/georginagio
Джорджина Родригес / instagram.com/georginagio

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду перебрался в Ан-Наср (Саудовская Аравия).

37-летний футболист уже был представлен в качестве новичка команды.

Роналду на официальном мероприятии присутствовал вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес и детьми.

Читай также: Пенсия обеспечена: Карикатурист создал мультик в честь перехода Роналду в Ан-Наср

На следующей день Джорджина Родригес похвасталась собой в Instagram, опубликовав яркие снимки.

Девушка, которая была в хиджабе на официальном представление, изменила имидж для фото.

Родригес в коротких белых шортах сфотографировалась на лестнице.

Примечательно, что подписчики оставляли позитивные комментарии, отмечая новый образ и приветствуя в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Роналду прекратил сотрудничество с Мендешем.


Статьи по теме

Атлетико заинтересован в экс-защитнике Арсенала Атлетико заинтересован в экс-защитнике Арсенала
Черноморец объявил о расставании с капитаном команды Черноморец объявил о расставании с капитаном команды
Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ
Украинская футболиста заключила контракт с Бешикташем Украинская футболиста заключила контракт с Бешикташем
Помочь журналистам

Видео

Интерсити - Барселона 3:4 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии
Интерсити - Барселона 3:4 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил": Стаховский отреагировал на антиукраинский пост Ломаченко
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2022 года по CS:GO по версии HLTV: rain стал 13-м
просмотров

Последние новости

Европа12:28
Атлетико заинтересован в экс-защитнике Арсенала
Европа12:25
Черноморец объявил о расставании с капитаном команды
Европа11:58
Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ
Украина11:52
Украинская футболиста заключила контракт с Бешикташем
Другие страны11:30
Сборная США сменила тренера из-за скандала
Украина11:28
Легионер Днепра-1 отказался возвращаться в Украину
Бокс11:06
Стало известно, какое сообщение Усик отправил Джойсу перед первым боем с Джошуа
Украина10:56
Трансферы УПЛ: зимние переходы всех команд чемпионата Украины
Украина10:53
Кривбасс подписал экс-хавбека Зари
Другие страны10:45
Джорджина Родригес выложила фото в гораздо более откровенной одежде, чем была на презентации Роналду
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK