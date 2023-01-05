Джорджина Родригес выложила фото в гораздо более откровенной одежде, чем была на презентации Роналду

Девушка уже осваивается в Саудовской Аравии.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду перебрался в Ан-Наср (Саудовская Аравия).

37-летний футболист уже был представлен в качестве новичка команды.

Роналду на официальном мероприятии присутствовал вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес и детьми.

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На следующей день Джорджина Родригес похвасталась собой в Instagram, опубликовав яркие снимки.

Девушка, которая была в хиджабе на официальном представление, изменила имидж для фото.

Родригес в коротких белых шортах сфотографировалась на лестнице.

Примечательно, что подписчики оставляли позитивные комментарии, отмечая новый образ и приветствуя в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Роналду прекратил сотрудничество с Мендешем.