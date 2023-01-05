Джорджина Родригес выложила фото в гораздо более откровенной одежде, чем была на презентации Роналду
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду перебрался в Ан-Наср (Саудовская Аравия).
37-летний футболист уже был представлен в качестве новичка команды.
Роналду на официальном мероприятии присутствовал вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес и детьми.
Читай также: Пенсия обеспечена: Карикатурист создал мультик в честь перехода Роналду в Ан-Наср
На следующей день Джорджина Родригес похвасталась собой в Instagram, опубликовав яркие снимки.
Девушка, которая была в хиджабе на официальном представление, изменила имидж для фото.
Родригес в коротких белых шортах сфотографировалась на лестнице.
Примечательно, что подписчики оставляли позитивные комментарии, отмечая новый образ и приветствуя в Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что Роналду прекратил сотрудничество с Мендешем.