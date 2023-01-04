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Пенсия обеспечена: Карикатурист создал мультик в честь перехода Роналду в Ан-Наср

Художник отметил заработок португальского форварда.
Сегодня, 09:06
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду будет выступать за Ан-Наср в Саудовской Аравии.

37-летний футболист был официально представлен в качестве новичка команды.

Читай также: "Это не конец для меня": Роналду дал первое интервью после перехода в Ан-Наср

Знаменитый карикатурист Омар Момани решил создать мультик в честь перехода Роналду в Ан-Наср.

Художним отметил финансовую составляющею трансфера, ведь каждая секунда - это невероятный доход для Криштиану.

Ранее на ISPORT вышел материал, в котором разобрали, почему Роналду надо уважать за переезд в Саудовскую Аравию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду

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