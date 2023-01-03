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"Это не конец для меня": Роналду дал первое интервью после перехода в Ан-Наср

Португальский форвард сделал несколько важных заявлений.
Сегодня, 19:30
Криштиану Роналду / alnassr.sa
Криштиану Роналду / alnassr.sa

Криштиану Роналду провел первую пресс-конференцию в качестве нового игрока арабского Ан-Насра.

Португалец начал резким заявлением. Роналду заявил, что его история в Европе закончена.

"В европейском футболе моя работа завершена. Я выиграл все, что мог. Это - новое испытание".

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Роналду рассказал, что имел предложения из нескольких стран.

"У меня были предложения из Бразилии, Австралии, США, Португалии, но я пообещал Ан-Насру, что перейду к ним".

Форвард "мирового клуба" отметил, что уровень чемпионата Саудовской Аравии очень высок.

"Это не конец для меня. Чемпионат Саудовской Аравии очень сложный. Я знаю, что люди не знают об этом. Я здесь для того, чтобы изменить ментальность и то, как люди смотрят на футбол в Саудовской Аравии".

Криштиану назвал себя уникальным футболистом.

"Я уникальный игрок. Я уничтожил все рекорды в Европе и я сделаю это здесь. Потому что я уникальный игрок. Для меня это норма. У меня уникальный контракт, потому что я уникальный игрок".

Напомним, ранее на ISPORT вышел материал, в котором разобрали, почему Роналду надо уважать за переезд в Саудовскую Аравию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду ан-наср

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