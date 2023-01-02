Роналду может перейти в аренду в клуб АПЛ при определенном условии

Все ради того, чтобы остаться лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов.

Криштиану Роналду может перейти в Ньюкасл на правах аренды, если клуб попадет в Лигу Чемпионов, сообщает Marca.

Согласно информации издания, у португальца в контракте есть конкретный пункт, позволяющий ему покинуть Ан-Наср и перейти в Ньюкасл в аренду, если клуб закончит сезон в топ-4.

Скорее всего, такой странный пункт связан с тем, что "сороками" сейчас владеет Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии и они могут позволить себе нечто подобное.

Ньюкасл тем временем уверенно прошел половину сезона и сейчас занимает третье место в турнирной таблице. У подопечных Эдди Хау есть хорошие шансы получить путевку в еврокубки в следующем сезоне.

Напомним, что разорвав контракт с МЮ, Роналду искал клуб, выступающий в Лиге Чемпионов. Португалец является лучшим бомбардиром турнира и хочет сохранить этот титул любой ценой.