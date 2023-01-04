Роналду прекратил сотрудничество с Мендешем

20-летнее сотрудничество между Криштиану Роналду и Жорже Мендешем прекратилось.

Как сообщает издание Publico, совместная работа игрока и агента подошла к концу после интервью Роналду Пирсу Моргану. Мендеш считал, что после этого форвард больше не сможет выступать в топ-клубе Европы, как и случилось.

Источник отмечает, что трансфер поругальца в Ан-Наср организовывал его менеджер Рики Регуфе. Также заявляется, что отношения между Мендешем и нападающим портились и до этого, но интервью стало последней каплей.

В первой части сезона футболист выступал за Манчестер Юнайтед. На его счету было три забитых мяча и две результативные передачи.

Напомним, что ранее Роналду заявил, что у него были предложения из других стран, но он выбрал Ан-Наср.