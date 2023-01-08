Магуайр поел в Бирмингеме и его сразу "продали" в Астон Виллу

Центрбек Манчестер Юнайтед стал героем трансферной новости о переходе в Астон Виллу.

По информации журналиста Анила Кандолы, клуб из Бирмингема ведет переговоры с защитником сборной Англии, и стороны находятся в шаге от заключения сделки!

К сожалению или счастью, данная новость оказалась фейком. На самом деле Магуайр просто пришел поесть в один из ресторанов Бирмингема, где его сфотографировали фанаты.

Позднее новость о переходе капитана "красных дьяволов" в Астон Виллу была удалена.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед заменит Роналду форвардом клуба из Чемпионшипа.