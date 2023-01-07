Манчестер Юнайтед заменит Роналду форвардом клуба из Чемпионшипа

Манчестер Юнайтед нашел недорогой вариант в нападение на остаток нынешнего сезона.

Как сообщает utdreport, который ссылается на Foot Mercato, "красные дьяволы" близки к завершению сделки по аренде нападающего Бернли Вута Вегхорста.

На данный момент 30-летний нидерландец проводит сезон-2022/23 в составе турецкого Бешикташа, куда прибыл прошлым летом на правах аренды.

Стоит отметить, что в матче против Касимпаши (2:1), 7 января, форвард отметился очередным голом. А по завершению поединка он будто попрощался с фанатами Бешикташа.

Сообщается, что англичане уверены в заключении соглашения, так как Вегхорст не сможет отказаться от возможности присоединиться к такому клубу.

В нынешнем сезоне Вут Вегхорст принял участие в 18 матчах во всех турнирах, отметившись 9 голами и 4 результативными передачами.

Напомним, что Вегхорст выступил на ЧМ-2022 в составе сборной Нидерландов. Он отметился дублем в четвертьфинальном матче против Аргентины, переведя игру в овертайм.