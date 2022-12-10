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Нидерланды - Аргентина 2:2 (по пен. 3:4): обзор матча и результат игры 09.12.2022

Еще одно противостояние Европы и Южной Америки подарило болельщикам блестящую игру и очередную серию послематчевых пенальти.
Сегодня, 00:10
Сборная Аргентины / Getty Images
Сборная Аргентины / Getty Images

В пятницу, 9 декабря, в Катаре состоялся второй четвертьфинальный матч чемпионата мира 2022 года, в котором встретились сборные Нидерландов и Аргентины.

Несмотря на преимущество во владении мячом подопечные Луи ван Гала очень мало создавали впереди. Зато у южноамериканцев с этим компонентом все было куда лучше.

На 35-й минуте Лионель Месси всего одной передачей разрезал оборону "оранжевых", выведя Науэля Молину один на один с Андрисом Ноппертом. Защитник Атлетико первым касанием обработал мяч, а вторым послал его точно в дальний угол ворот.

После перерыва команды мало что создавали у ворот друг друга. Но одна атака "альбиселесте"принесла им пенальти: на линии собственной штрафной Дензел Думфрис наступил на ногу Маркоса Акуньи, который сразу же повалился на газон.

Нопперт попытался ментально повлиять на Месси, который готовился исполнить приговор, но 35-летний аргентинец не поддался и повлиял на счет, сделав его 2:0.

Казалось, что это конец для сборной Нидерландов. Но был один игрок, который перевернул эту игру.

На 78 минуте на поле появился Вут Вегхорст, который через пять минут сумел отыграть один мяч, замкнув головой подачу Стивена Бергейса.

Напряжение сохранялось до самого конца, нидерландцы не теряли надежду спастись. И они своего добились - еще и каким образом!

Заработав штрафной вблизи ворот Эмилиано Мартинеса европейцы разыграли комбинацию всего турнира. Тен Копмейнерс обманул всех аргентинцев, не нанеся удар, а покатив передачу на Вегхорста, который в два касания отправил мяч в сетку ворот, а аргентинцев - в нокдаун.

В первом экстратайме команды будто отходили от такого эмоционального окончания основного времени.

Во второй 15-минутке подопечніе Лионеля Скалони организовали несколько отличных моментов, но ни Лаутаро Мартинес, ни Херман Пеццелья так и не попали в цель, а удар Энцо Фернандеса на себя приняла штанга.

В итоге дело дошло до второй за день серии послематчевых пенальти.

Первые два удара от ван Дейка и Бергейса Мартинес отбил. Месси и Паредес в свою очередь уверенно реализовали свои попытки. Далее Копмейнерс, Вегхорст и Монтьель довели счет серии до 2:3 в пользу Аргентины. 

Четвертый удар южноамериканцев наносил Фернандес, но он не попал даже в створ ворот (Нопперт, к слову, угадал угол удара). Люк де Йонг спокойно сравнял счет. Все решалось от удара Лаутаро Мартинеса: гол - и Аргентина в полуфинале, промах - серия продолжается.

И форвард Интера в самый ответственный момент не сплоховал, отличным ударом в угол реализовав пенальти. Аргентина в полуфинале сыграет с Хорватией, которая несколькими часами ранее точно так же обыграла Бразилию, а Нидерланды отправляются домой.

Статистика матча Нидерланды - Аргентина 1/4 финала ЧМ-2022

Нидерланды - Аргентина 2:2 (по пен. 3:4)
Голы: Вегхорст, 83, 90+11 - Молина, 35, Месси, 73 (пен.).

Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 5 - 15
Удары в створ: 2 - 6
Фолы: 30 - 18
Атаки: 152 - 131

Нидерланды: Нопперт - Тимбер, ван Дейк, Аке - Думфрис, де Рон, Ф. де Йонг (Копмейнерс, 46), Блинд (Л. де Йонг, 64) - Гакпо (Ланг, 113) - Бергвейн (Бергейс, 46), Депай (Вегхорст, 78).

Аргентина: Э. Мартинес - Ромеро (Пеццелья, 78), Отаменди, Лисандро Мартинес (Ди Мария, 112) - Молина (Монтьель, 106), де Пауль (Паредес, 67), Фернандес, Мак Аллистер, Акунья (Тальяфико, 78) - Месси, Альварес (Лаутаро Мартинес, 82).

Предупреждения: Тимбер, Вегхорст, Депай, Бергейс, Бергвейн, Думфрис, Ланг - Акунья, Ромеро, Лисандро Мартинес, Паредес, Месси, Отаменди, Монтьель, Пеццелья.

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