Хорватия - Бразилия 0:0 (доп. время 1:1 по пен. 4:2): обзор матча и результат игры 09.12.2022

Доминик Ливакович снова выиграл для своей сборной битву нервов и мастерства.

В пятницу, 9 декабря, в Катаре стартовала стадия четвертьфинала чемпионата мира 2022 года матчем между Хорватией и Бразилией.

Еще до начала поединка можно было предположить, как он будет развиваться: преимущество "пентакампеонов" по игре и моментам, в то время как хорваты будут делать ставку на качественную массированную оборону и вылазки в контратаку.

Во многом именно так все и произошло. Подопечные Златко Далича качественно "сушили" игру, не давая особо разбежаться флангам соперника.

Во втором тайме ситуация немного изменилась, когда крайние защитники бразильцев все чаще подключались к атакам. Но в этом случае на сцену вышел Доминик Ливакович, установивший рекорд по количеству сейвов.

Никакие замены Тите не позволили Бразилии закончить игру в основное время, а потому матч перешел в овертайм, где бразильцы продолжили свое давление на оборону европейцев.

И в один момент она все же треснула. В добавленное время к первому экстратайму Неймар после "стенки" с Лукасом Пакета обыграл Ливаковича и отправил мяч в уже пустые ворота.

Казалось, что после такого удара Хорватия уже не вернется. Но это было опровергнуто за несколько минут до конца матча.

Хорваты убежали в контратаку, Мислав Оршич отдал с фланга передачу в штрафную, где Бруно Петкович в одно касание нанес удар. Мяч с небольшим рикошетом от Маркиньоса влетел в угол ворот Алиссона.

В оставшееся время никто не сумел вырвать победу, а потому полуфиналист определился в серии послематчевых пенальти.

Влашич, Майер, Модрич и Оршич спокойно переиграли с "точки" Алиссона. А вот у бразильцев допустили промах Родриго и Маркиньос: удар игрока Реала отразил Ливакович, а удар представителя ПСЖ взяла на себя штанга, которая ознаменовала победу Хорватии.

В полуфинале хорватская сборная встретится с победителем пары Нидерланды - Аргентина.

Статистика матча Хорватия - Бразилия 1/4 финала ЧМ-2022

Хорватия - Бразилия 0:0 (доп. время 1:1 по пен. 4:2)

Голы: Петкович, 117 - Неймар, 105+1.

Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 9 - 19

Удары в створ: 1 - 11

Фолы: 22 - 24

Атаки: 124 - 156

Хорватия: Ливакович - Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса (Будимир, 110) - Брозович (Оршич, 114), Ковачич (Майер, 106), Модрич - Пашалич (Влашич, 72), Крамарич (Петкович, 72), Перишич.

Бразилия: Алиссон - Милитао (Алекс Сандро, 106), Маркиньос, Силва, Данилу - Каземиро, Пакета (Фред, 106), Неймар - Рафинья (Антони, 56), Ришарлисон (Педру, 84), Винисиус Жуниор (Родриго, 64).

Предупреждения: Брозович, Петкович - Данилу, Каземиро, Маркиньос.