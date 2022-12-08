Нидерланды - Аргентина: смотреть онлайн-трансляцию матча

В пятницу, 9 декабря, начнется стадия четвертьфинала чемпионата мира 2022 года, который проходит в Катаре. Вторым поединком первого игрового дня станет встреча сборных Нидерландов и Аргентины.

Обе национальные команды нацелены на максимальный результат по итогам мундиаля. Однако именно аргентинцы считаются фаворитами этой дуэли. Победитель данной пары выйдет в полуфинал, где сыграет со счастливчиком пары еще одного противостояния Европы и Южной Америки - Хорватии и Бразилии.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Нидерланды - Аргентина

Трансляция поединка чемпионата мира-2022 между Нидерландами и Аргентиной будет доступна в этой новости 9 декабря и начать смотреть ее онлайн можно с 21:00 по Киеву.

Онлайн трансляция будет проходить на платформе MEGOGO, и еще это противостояние можно будет увидеть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

Несмотря на итоговый результат нельзя сказать, что Нидерланды продемонстрировали на групповом этапе какой-то впечатляющий уровень футбола. В первом туре не без доли везения был обыгран Сенегал (2:0), затем последовала ничья с Эквадором (1:1) и достаточно легкая победа над страной-хозяйкой турнира (2:0).

А вот в 1/8 финала Луи ван Гал и компания уже серьезно заявили свои претензии на кубок. "Оранжевые" в красивом стиле обыграли США (3:1), доказав, что это "футбол", а не "соккер".

"Альбиселесте" начали чемпионат мира хуже не придумаешь, проиграв Саудовской Аравии (1:2). Это поставило под удар шансы аргентинцев на выход из группы. Но последующие победы над Мексикой (2:0) и Польшей (2:0) поставили все на свои места.

В матчах на выбывание подопечные Лионеля Скалони не без проблем, но все же обыграли Австралию (2:1). Лаутаро Мартинес в тот день перенял точность, а точнее ее отсутствие, у своего одноклубникка Ромелу Лукаку, промахи которого стоили Бельгии места в плей-офф.