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Вратарь Хорватии установил рекорд ЧМ-2022 по количеству сейвов

Феноменальная игра кипера загребского Динамо не позволила бразильцам отправить мяч в сетку его ворот.
Сегодня, 19:10
Доминик Ливакович / Getty Images
Доминик Ливакович / Getty Images

В пятницу, 9 декабря, началась четвертьфинальная стадия чемпионата мира 2022 года в Катаре.

В первом матче игрового дня сошлись сборные Хорватии и Бразилии, которые по итогам 90 минут не сумели определить сильнейшего.

Во многом так произошло из-за блестящего выступления вратаря европейской команды Доминика Ливаковича.

По информации WhoScored, на счету 27-летнего голкипера девять сейвов, что стало новым рекордом нынешнего розыгрыша мундиаля.

Напомним, что во втором поединке дня встретятся Нидерланды и Аргентина. Матч начнется в 21:00 по Киеву.

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