Ла Лига-2026/27, анонс тура №5: Реал примет Райо, Барселона отправится к Леванте

В пятницу, 11 сентября, в Ла Лиге стартует пятый тур чемпионата. Всем клубам предстоят непростые матчи, в которых будут разыграны важные очки.

Представляем превью матчей испанской Ла Лиги.

Севилья - Валенсия

11 сентября | 22:00 | Рамон Санчес Писхуан, Севилья

Севилья неплохо начала сезон с двух побед, однако далее стала терять очки. Тем не менее "нервионцы" находятся довольно высоко в таблице и точно захотят сохранить свое положение.

Валенсия же напротив пока главный неудачник сезона, у команды лишь один балл в четырех турах. И на успех в ближайшем матче пока что ничего не указывает.

Эксперты BETKING убеждены, что Севилья, вероятно, продлит серию неудач соперника, и дают коэффициент на победу хозяев 2.12, а гостей - 3.80. Ничья же оценивается в 3.25.

Расинг - Алавес

12 сентября | 15:00 | Эстадио Эль Сардинеро, Сантандер

Сенсационный Алавес отправится в гости к Расингу, который находится в середине таблицы. Во многом, конечно, "лисы" обязаны второй строчке чемпионата тому, что еще не встречалась с сильными соперниками.

Тем не менее и Расинг на своем поле может доставить серьезные проблемы. Пока именно дома команда добывает очки.

На линии BETKING на победу Расинга дают коэффициент 2.45, а на победу Алавеса - 2.80. Ничья имеет коэффициент 3.50.

Осасуна - Эспаньол

12 сентября | 17:15 | Эстадио Эль Садар, Памплона

В битве середняков сойдутся Осасуна и Эспаньол. Хозяевам, пожалуй, хочется отквитаться после разгрома от Алавеса, и Эспаньол - подходящий кандидат.

У команды Маноло сезон пока идет совсем не по плану - лишь четыре очка в четырех турах.

Эксперты BETKING отдают преимущество Осасуне и оценивают ее успех в 2.05, а победу гостей - 3.80. Шансы на ничью также невелики - 3.33.

Атлетик - Эльче

12 сентября | 19:30 | Эстадио Сан-Мамес, Бильбао

Команда из Бильбао примет дома одного из аутсайдеров Ла Лиги Эльче. Атлетик набрал хороший ход и рассчитывает продлить серию побед в домашнем матче.

Эльче же также показывает неплохой футбол, но в итоге теряет очки. Команде срочно нужно решить проблемы с концентрацией и покинуть зону вылета.

На линии BETKING сомневаются, что Эльче удастся решить свои проблемы. Коэффицент на победу гостей - 7.00, а вот на успех хозяев дают 1.41. Ничья оценивается коэффициентом 4.75.

Реал Мадрид - Райо Вальекано

12 сентября | 22:00 | Сантьяго Бернабеу, Мадрид

Для мадридцев предстоящая встреча может иметь важное значение. Во-первых, команде Моуринью нужно исправиться после поражения Бетису, а во-вторых не отстать от Барселоны, которая уже успела забить Райо пять голов.

К тому же Реал успешно стартовал в Лиге чемпионов, что должно придать команде положительный импульс. К тому же, Райо пусть и крепкий, но гораздо менее статусный соперник.

Гостям же придется сильно постараться, чтобы побить Реал на Бернабеу. Учитывая, что каталонцам команда Сан-Хосе смогла дважды забить, хоть и пропустила вдвое больше, Райо может надеяться зацепиться за очки.

Эксперты BETKING, очевидно, считают Реал абсолютным фаворитом матча и дают коэффициент на победу хозяев 1.12. Успех Райо же оценивается в 19.00, а ничья 8.50.

Сельта Виго - Малага

13 сентября | 15:00 | Эстадио Балаидос, Виго

В битве аутсайдеров сойдутся Сельта и Малага. Обе команды находятся на дне турнирной таблицы, а потому такой матч - лучший шанс набрать очки и подняться вверх.

У Малаги был гораздо более сложный календарь, однако именно Сельта будет фаворитом матча, с учетом статуса и домашней арены.

BETKING также считает фаворитом именно Сельту, предлагая коэффициент на ее победу 1.68. Шансы Малаги оцениваются в 5.00, а ничья - 3.80.

Леванте - Барселона

13 сентября | 17:15 | Эстади Сьютат де Валенсия, Валенсия

Следующим под публичную порку от каталонцев рискует попасть Леванте.

Хозяева проводят неплохой сезон, находясь в середине таблицы. И хоть в прошлом туре Леванте поделил очки с Малагой, до этого они уверенно разбили Бетис, который потом обыграл Реал.

Барселона же пока не испытывает никаких проблем со своими соперниками, громя практически каждый клуб. Только Атлетик в текущем сезоне смог не пропустить от каталонцев пять мячей.

Безумная форма Барселона делает их абсолютным фаворитом встречи, и на какую-то сенсацию вряд ли стоит рассчитывать. Леванте не тот соперник, который должен удивлять Флика и его штаб.

На линии BETKING на победу Барселоны дают коэффициент 1.17, а вот сенсация оценивается в 13.00. Ничья же получила коэффициент 7.50.

Хетафе - Депортиво

13 сентября | 19:30 | Колизеум, Хетафе

Депортиво проводит отличный для себя сезон, располагаясь на пятой строчке в чемпионате. Хотя очки команде даются совсем непросто.

Но не сложнее, чем соперникам - у Хетафе сейчас идет плохая серия, которую клуб, очевидно, попытается исправить.

Эксперты BETKING дают на победу Хетафе коэффициент 2.42, а на успех гостей - 3.50. Ничья получила коэффициент 2.75.

Реал Сосьедад - Атлетико

13 сентября | 22:00 | Аноэта, Сан-Себастьян

Центральным матчем суботнего игрового дня станет встреча Сосьедада и Атлетико. К тому же после четырех туров команды имеют равное количество очков - по семь.

Пожалуй, матч будет более сложным именно для Атлетико, которые должны заработать очки в гостевом матче против непростого соперника и прервать свою серию поражений. Команду Симеоне пока сильно штормит, что может подарить шансы их соперникам.

Эксперты BETKING оценивают шансы команды, как равные. На победу Сосьедада дается коэффициент 2.80, а на успех банды Симеоне - 2.40. Ничья же оценивается коэффициентом 3.50.

Вильярреал - Бетис

14 сентября | 22:00 | Эстадио де ла Керамика, Вильярреал

Закроет же пятый тур матч с весьма тнтригующей вывеской - Бетис - Вильярреал.

Хозяева сейчас на кураже, за последнюю неделю они обыграли Реал и стартовали с победы в Лиге чемпионов. Домашний матч против Вильярреала должен продлить их серию побед.

С другой же стороны, "желтая субмарина" хоть и находятся на дне таблицы, демонструет очень неуступчивый футбол и всегда претендует на очки. В последнем матче с Боруссией в Лиге чемпионов Вильярреал выглядел очень недурно, хоть и остался без очков.

Именно потому на BETKING дают коэффицент на победу хоязев 1.88 в то время, как на успех гостей - 3.75. Ничья получила коэффицент 3.80.

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