Интер потерял из-за травмы своего бомбардира

Лаутаро Мартинес угодил в лазарет миланского клуба.
Сегодня, 17:32       Автор: Игорь Мищук
Лаутаро Мартинес / Getty Images

Миланский Интер в ближайшее время не сможет рассчитывать на своего лидера Лаутаро Мартинеса.

Как сообщает официальный сайт "нерадзурри", 28-летний аргентинский форвард прошел медицинское обследование, по итогам которого ему диагностировали легкое растяжение камбаловидной мышцы левой ноги. В ближайшие дни состояние игрока будет оценено повторно.

По информации итальянских СМИ, на восстановление текущему лидеру бомбардирской гонки Серии А потребуется минимум две недели.

Отметим, что в нынешнем сезоне Мартинес провел за Интер во всех турнирах 36 матчей, отличившись 20 голами и четырьмя результативными передачами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

