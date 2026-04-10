Интер потерял из-за травмы своего бомбардира

Миланский Интер в ближайшее время не сможет рассчитывать на своего лидера Лаутаро Мартинеса.

Как сообщает официальный сайт "нерадзурри", 28-летний аргентинский форвард прошел медицинское обследование, по итогам которого ему диагностировали легкое растяжение камбаловидной мышцы левой ноги. В ближайшие дни состояние игрока будет оценено повторно.

По информации итальянских СМИ, на восстановление текущему лидеру бомбардирской гонки Серии А потребуется минимум две недели.

Отметим, что в нынешнем сезоне Мартинес провел за Интер во всех турнирах 36 матчей, отличившись 20 голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Интер планирует трансферы защитников.

