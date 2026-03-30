iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Интер планирует трансферы защитников

Среди кандидатов защитники Лацио, Брюгге и Удинезе.
Сегодня, 14:34       Автор: Валентина Чорноштан
Алессандро Бастони / Getty Images
Алессандро Бастони / Getty Images

Команда из Милана уже ищет замену на фоне слухов об уходе Алессандро Бастони, пишет La Gazzetta dello Sport.

Помимо Бастони, Интер могут покинуть Франческо Ачерби и Стефан де Врей, ведь у них заканчиваются контракты в конце этого сезона, и они отказались продлевать договор.

На текущий момент нерадзурри рассматривают подписание защитника Лацио Марио Хилу. Также в сферу интересов попадают Хоэль Ордоньес из Брюгге, Умар Соле из Удинезе и Тарик Мухаремович из Сассуоло.

Источник добавляет, что этих защитников оценивают примерно в 20-25 млн евро, что очень выгодно для Интер, особенно после продажи Бастони.

К слову, Тоттенхэм ведёт решающие переговоры с бывшим тренером Брайтона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интер Милан

Видео

Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Швеции в отборе ЧМ-2026 и сыграют товарищеский матч с Албанией
просмотров
Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Ботн победами в масс-стартах закрыли сезон Кубка мира
просмотров
Футбол сегодня: матчи второй лиги Украины
просмотров
Свитолина завершила выступления на турнире в Майами
просмотров
УПЛ: определена дата доигровки матча 15-го тура Металлист 1925 - Верес
просмотров

Последние новости

Европа14:34
Интер планирует трансферы защитников
Теннис13:55
Синнер выиграл Мастерс и сравнялся с Надалем
Европа13:30
Тоттенхэм ведёт решающие переговоры с бывшим тренером Брайтона
ММА12:53
Босс UFC Уайт заявил о камбэке Конора Макгрегора
Украина12:27
Легенда Шахтера проводит юбилейный 20-й сезон
НХЛ11:54
Люк Тардиф объявил о завершении срока на посту президента IIHF
Украина11:29
Названа бригада арбитров на матч Украина - Албания
Бокс11:00
Уоррен готов организовать бой Усика против восходящей звезды хэвивейта
Европа10:35
Барселона обратился к сборной Испании с просьбой не перегружать их лидера
Формула 110:07
Хэмилтон резко высказался о влиянии гонщиков на регламент
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK