Интер планирует трансферы защитников

Команда из Милана уже ищет замену на фоне слухов об уходе Алессандро Бастони, пишет La Gazzetta dello Sport.

Помимо Бастони, Интер могут покинуть Франческо Ачерби и Стефан де Врей, ведь у них заканчиваются контракты в конце этого сезона, и они отказались продлевать договор.

На текущий момент нерадзурри рассматривают подписание защитника Лацио Марио Хилу. Также в сферу интересов попадают Хоэль Ордоньес из Брюгге, Умар Соле из Удинезе и Тарик Мухаремович из Сассуоло.

Источник добавляет, что этих защитников оценивают примерно в 20-25 млн евро, что очень выгодно для Интер, особенно после продажи Бастони.

