Тоттенхэм ведёт решающие переговоры с бывшим тренером Брайтона

Де Дзерби может подписать контракт на 5 лет.
Сегодня, 13:30       Автор: Валентина Чорноштан
Роберто Де Дзерби / Getty Images
В воскресенье, 29 марта, Тоттенхэм объявил об отставке Игора Тудора. Одним из вариантов, кто может возглавить клуб, является Бен Дэвис - 32-летний игрок команды, который сейчас находится в лазарете.

Как пишет журналист Джанлука Ди Марцио, Роберто Де Дзерби выразил готовность стать тренером лондонской команды.

Отмечается, что в случае согласия итальянский наставник возглавит команду и подпишет контракт на 5 лет.

Напомним, что Тоттенхэм занимает 17-е место в таблице АПЛ за 7 туров до конца сезона, находясь в одном очке от зоны вылета.

К слову, Барселона обратилась к сборной Испании с просьбой не перегружать своего лидера.

