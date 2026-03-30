Тоттенхэм ведёт решающие переговоры с бывшим тренером Брайтона

Де Дзерби может подписать контракт на 5 лет.

В воскресенье, 29 марта, Тоттенхэм объявил об отставке Игора Тудора. Одним из вариантов, кто может возглавить клуб, является Бен Дэвис - 32-летний игрок команды, который сейчас находится в лазарете.

Как пишет журналист Джанлука Ди Марцио, Роберто Де Дзерби выразил готовность стать тренером лондонской команды.

Отмечается, что в случае согласия итальянский наставник возглавит команду и подпишет контракт на 5 лет.

Напомним, что Тоттенхэм занимает 17-е место в таблице АПЛ за 7 туров до конца сезона, находясь в одном очке от зоны вылета.

