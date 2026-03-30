Травмированный игрок Тоттенхэма может возглавить команду

Накануне Тоттенхэм официально объявил, что отправил в отставку Тудора после пяти матчей в должности главного тренера шпор. Напомним, что под его руководством команда проиграла три матча, один сыграла вничью и один раз победила в рамках ЛЧ.

Теперь лондонская команда рассматривает возможность назначить исполняющим обязанности главного тренера до конца текущего сезона своего игрока, 32-летнего Бена Дэвиса, сообщает The Telegraph.

Добавим, что сейчас защитник находится в лазарете из-за перелома левой лодыжки, из-за чего ему пришлось перенести хирургическое вмешательство.

В данный момент он проходит реабилитацию, из-за которой не играет, и шпоры считают это идеальным вариантом, чтобы привлечь футболиста в другой роли.

Ранее появилась информация о том, что Тоттенхэм хочет избежать варианта с временным тренером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!