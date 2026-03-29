Тоттенхэм хочет избежать варианта с временным тренером

Тоттенхэм старается убедить Роберто де Дзерби принять клуб сейчас, пишет Бен Джейкобс.

Напомним, что итальянец готов возглавить "шпор", но только летом.

Чтобы переубедить тренера, Тоттенхэм придумал ряд условий, однако исключительно финансовых.

Де Дзерби предлагают существенные деньги за подписание контракта, а также еще одну крупную сумму, если он сбережет команде место в АПЛ.

На случай, если переговоры провалятся, лондонский клуб будет вынужден назначить временного тренера.

Напомним, что Игор Тудор был отправлен в отставку.

