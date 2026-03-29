Тоттенхэм отправил в отставку Тудора

Тренер провел лишь пять матчей.
Сегодня, 17:48       Автор: Андрей Безуглый
Игор Тудор / Getty Images

Тоттенхэм официально объявил об отставке Игора Тудора.

Напомним, что хорватский специалист был назначен 14 февраля. 

Под его руководством Тоттенхэм провел пять матчей, проиграв четыре из них, и еще один сыграв вничью.

Как говорится в официальном сообщении, стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

Считается, что далее клуб должен временно возглавить Шон Дайч, а летом Роберто де Дзерби.

Ранее также сообщалось, что экс-тренер Шахтера был срочно госпитализирован.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

