Тоттенхэм отправил в отставку Тудора

Тренер провел лишь пять матчей.

Тоттенхэм официально объявил об отставке Игора Тудора.

Напомним, что хорватский специалист был назначен 14 февраля.

Под его руководством Тоттенхэм провел пять матчей, проиграв четыре из них, и еще один сыграв вничью.

Как говорится в официальном сообщении, стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

Считается, что далее клуб должен временно возглавить Шон Дайч, а летом Роберто де Дзерби.

Ранее также сообщалось, что экс-тренер Шахтера был срочно госпитализирован.

