Феликс может отправиться в очередную аренду после Милана
Галатасарай заинтересован в португальце.
Нападающий Милана Жоау Феликс может снова отправиться в аренду, пишет Football Italia со ссылкой на Sporx.
Напомним, что португальский нападающий принадлежит Челси. Милан планировал выкупить игрока, но пока еще неизвестно, сделает ли это.
Есил Феликс вернется в Челси, то лондонский клуб постарается избавиться от игрока. Его агент сообщил клубу, что получил предложение из Галатасарая.
Турецкий клуб готов оформить аренду Феликса, но не хочет платить всю его зарплату - 9 млн евро.
Челси же настаивает на полноценном трансфере или хотя бы включить в соглашение опцию обязательного выкупа.
Ранее также сообщалось, что Челси нацелился на звезду Милана.
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