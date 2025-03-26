Феликс может отправиться в очередную аренду после Милана

Нападающий Милана Жоау Феликс может снова отправиться в аренду, пишет Football Italia со ссылкой на Sporx.

Напомним, что португальский нападающий принадлежит Челси. Милан планировал выкупить игрока, но пока еще неизвестно, сделает ли это.

Есил Феликс вернется в Челси, то лондонский клуб постарается избавиться от игрока. Его агент сообщил клубу, что получил предложение из Галатасарая.

Турецкий клуб готов оформить аренду Феликса, но не хочет платить всю его зарплату - 9 млн евро.

Челси же настаивает на полноценном трансфере или хотя бы включить в соглашение опцию обязательного выкупа.

Ранее также сообщалось, что Челси нацелился на звезду Милана.

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