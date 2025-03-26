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Футбол

Английские клубы начали охоту за вингером аутсайдера чемпионата

На Тайлера Диблинга претендуют сразу 14 клубов АПЛ.
Сегодня, 13:58       Автор: Андрей Безуглый
Тайлер Диблинг / Getty Images
Тайлер Диблинг / Getty Images

Вингер Саутгемптона Тайлер Диблинг будет одной из главных целей предстоящего трансферного окна, пишет 90Min.

Как минимум 14 английских клубов намерены попытаться выкупить игрока аутсайдера АПЛ.

Саутгемптон, вероятней всего, вылетит в Чемпионшип, а потому удержать Диблинга им будет практически невозможно. За игроком следят все англиские гранды, а также ряд немецких клубов.

Считается, что "святые" могут воспользоваться огромным спросом и существенно поднять ценник. Клуб хотел бы заработать около 100 млн евро на продаже Диблинга.

Также издание сообщает, что наиболее комфортно в гонке себя чувствует Манчестер Юнайтед. Технический директор манкунианцев Джейсон Уилкокс работал с Диблингом и сумеет повлияьб на его решение.

Ранее также сообщалось, что оба манчестерских клуба нацелены на одного вратаря.

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