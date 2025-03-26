Шумахер: Я бы не советовал Цуноде сейчас переход в Ред Булл

Ральф Шумахер заявил, что на месте менеджера Юки Цуноды посоветовал бы пилоту не переход в Ред Булл.

Напомним, ранее стало известно, что японец заменит Лиама Лоусона уже на следующем Гран-при. Команда пока официально не подтвердила замену.

Шумахер считает, что переход Цуноды в Ред Булл сейчас будет ошибкой. Во-первых, пилот окажется под огромным давлением, а во-вторых болид Рейсинг Буллз сейчас лучше, чем у старшей команды.

"Надо учитывать, что Ред Булл сейчас в какой угодно форме, но не в хорошей. Для молодого гонщика переход в команду, где предстоит соперничать с лучшим пилотом на сегодняшний день – очень тяжелая задача.

Серхио Перес сильно выступал в начале сезона-2024, потому что болид был хорошим. В конце он выглядел плохо, потому что машина перестала быть быстрой.

На месте менеджера Цуноды я бы не советовал ему переходить в Ред Булл. Болид Рейсинг Буллз лучше в данный момент, и Цунода очень хорошо в нем освоился. Переход в Ред Булл принесет только вред", - цитирует Шумахера F1-Insider.

Ранее также Макс Ферстаппен тоже выступил против замены Лоусона.

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