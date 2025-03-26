iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Барселона может предложить новый контракт Фати

Вингер получит сниженные условия, чтобы разгрузить бюджет клуба.
Сегодня, 14:37       Автор: Андрей Безуглый
Ансу Фати / Getty Images
Ансу Фати / Getty Images

Барселона раздумывает над тем, чтобы предложить новый контракт Ансу Фати, утверждает Diario Sport.

Напомним, что каталонцы хотели бы продать вингера, но сам Фати не хочет покидать клуб.

А потому руководство клуба может предложить ему новый контракт, но на существенно сниженных условиях. Текущее соглашение игрока рассчитано до 2027 года.

Барселона может предложить контракт до 2030 года, однако зарплата игрока снизится с 14 млн евро до 5 млн евро. Таким образом клуб сможет снизить нагрузку на свой бюджет.

Чтобы убедить Фати подписать такое соглашение, руководство готово включить в контракт ряд бонусных  выплат.

Ранее также сообщалось, что Реал подпишет новый контракт с талантливым защитником.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ансу фати

Статьи по теме

Турецкий клуб хочет арендовать игрока Барселоны Турецкий клуб хочет арендовать игрока Барселоны
Три клуба интересуются арендой таланта Барселоны Три клуба интересуются арендой таланта Барселоны
Звезда Барселоны может стать одноклубником Довбика Звезда Барселоны может стать одноклубником Довбика
Моуринью хочет видеть в Фенербахче звезду Барселоны Моуринью хочет видеть в Фенербахче звезду Барселоны

Видео

Досадное поражение: Видеообзор матча Бельгия - Украина
Досадное поражение: Видеообзор матча Бельгия - Украина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Пройсс и Самуэльссон победами в масс-стартах в Холменколлене закрыли сезон
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут ответный матч с Бельгией в плей-офф Лиги наций
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась в ТОП-20, Костюк обезопасила себя от вылета из ТОП-30
просмотров
Рейтинг ATP: Cиннер сохранил первую строчку, Сачко поднялся на несколько позиций
просмотров

Последние новости

Европа17:50
Феликс может отправиться в очередную аренду после Милана
Биатлон17:09
Кипяченкова и Кинаш выиграли смешанную эстафету в Буковеле
Европа16:35
Челси и Астон Вилла поборються за звезду Милана
Формула 115:48
Шумахер: Я бы не советовал Цуноде сейчас переход в Ред Булл
Европа15:20
Арсенал может подписать новую звезду Бундеслиги вместо Исака
Европа15:00
Отбор на Евро-2028: что известно о квалификации и чего ждать Украине?
Европа14:47
Винисиус - о матче с Аргентиной: Мы сыграли ужасно, а они - великолепно
Европа14:37
Барселона может предложить новый контракт Фати
Европа14:03
Экс-хавбек сборной Италии назвал тренера, с приходом которого может раскрыться Довбик в Роме
Европа13:58
Английские клубы начали охоту за вингером аутсайдера чемпионата
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK