Барселона может предложить новый контракт Фати

Барселона раздумывает над тем, чтобы предложить новый контракт Ансу Фати, утверждает Diario Sport.

Напомним, что каталонцы хотели бы продать вингера, но сам Фати не хочет покидать клуб.

А потому руководство клуба может предложить ему новый контракт, но на существенно сниженных условиях. Текущее соглашение игрока рассчитано до 2027 года.

Барселона может предложить контракт до 2030 года, однако зарплата игрока снизится с 14 млн евро до 5 млн евро. Таким образом клуб сможет снизить нагрузку на свой бюджет.

Чтобы убедить Фати подписать такое соглашение, руководство готово включить в контракт ряд бонусных выплат.

Ранее также сообщалось, что Реал подпишет новый контракт с талантливым защитником.

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