Экс-хавбек сборной Италии назвал тренера, с приходом которого может раскрыться Довбик в Роме

Экс-полузащитник Юве и сборной Италии Анджело ди Ливио высказал мысли о потенциальном союзе Джан Пьеро Гасперини и Ромы.

По словам ди Ливио, с приходом специалиста к «волкам» Артем Довбик мог бы раскрыться с лучшей стороны.

«На Гасперини претендуют многие команды, поэтому переговоры не будут простыми. Среди них есть клубы даже более статусные, чем Рома. «Джаллоросси» определили его главным кандидатом .

Довбик много выиграл бы от прихода нынешнего рулевого Аталанты. Он мог бы стать вторым Сапатой», - сказал бывший игрок.

Отметим, что Гасперини заявил о своем желании покинуть Аталанту после этого или следующего сезона.

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