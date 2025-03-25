Отбор на Евро-2028: что известно о квалификации и чего ждать Украине?

ISPORT рассказывает о том, как будет проходить отбор на континентальное первенство.

Национальная сборная Украины не смогла пробиться в Дивизион А Лиги наций, которая будет проходить в 2027 году, проиграв в плей-офф Бельгии.

Следующий шаг для нашей команды – отбор на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в Северной Америке. Об этом турнире известно фактически все – соперники, формат, календарь. А вот о следующем – Евро-2028 – этого не скажешь. Итак, что же известно о квалификации на главный турнир континента?

Что известно о квалификации Евро-2028?

К сожалению, УЕФА все еще не рассказал о том, как именно будет проходить Квалификация на Евро, каким будет формат отбора, какое влияние на него будут иметь результаты Лиги наций и прочее. И все же некоторая информация уже есть.

Какие сборные отбираются автоматически?

Одним из самых интересных вопросов перед его стартом выглядит то, кто попадет на турнир автоматически? Напомним, что несколько лет назад УЕФА принял безальтернативную заявку на проведение соревнования от пяти футбольных ассоциаций – Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Республики Ирландия.

В прошлом году эта заявка несколько изменилась и в Северной Ирландии матчи проводиться не будут, а значит, и хозяев у нас стало не пятеро, а четверо.

Источник: Getty Images

Но правилами запрещен автоматический выход более двух команд. Поэтому, по всей вероятности, все страны-хозяева будут участвовать в квалификации на турнир, но УЕФА при этом забронирует два места для автоматической квалификации хозяев.

Что это значит? Условно, если Англия и Шотландия успешно пройдут квалификацию, а Ирландия и Уэльс не смогут этого сделать, то англичане и шотландцы пройдут на турнир как обычные участники, а ирландцы и валлийцы – как хозяева.

Если квалифицироваться по спортивному принципу сможет только одна команда (или вообще ни одна), то автоматическую квалификацию получат две лучшие страны-хозяйки по результатам отбора.

Следовательно, никаких "пять стран автоматически прошли" не будет.

Сколько будет групп?

На прошлых отборах к Евро был формат, в котором команды разделяли на 10 групп по 5 или 6 команд в каждой, из которых выходили по две команды.

Источник: Getty Images

Теперь же, скорее всего, формат будет ближе к нынешней квалификации на чемпионат мира – 12 групп по 4 или 5 команд в каждой и только победители будут получать прямые путевки.

Скорее всего, некоторые команды, занявшие вторые места, также получат прямые путевки, а другие будут соревноваться в плей-офф с командами Лиги наций.

Об этих и других тонкостях формата будет известно позже.

Что ждет сборную Украины в квалификации?

Если УЕФА оставит формат посева команд таким же, как был на прошлый чемпионат Европы, то невыход Украины в Дивизион А Лиги наций может сыграть с нашей командой злую шутку.

Источник: Getty Images

Именно из-за не лучшего выступления Украины в ЛН-2022/23 мы попали в третью корзину при жеребьевке квалификации и впоследствии получили в соперники Англию и Италию.

Если бы Украина была в Дивизионе А – это гарантировало бы как минимум вторую корзину с возможностью побороться за первую. В то же время в Дивизионе В можно бороться только за вторую корзину, да еще и с вероятностью оказаться в третьей.

Итак, в таком случае Украина точно получит одну из топ-команд, которая будет в первой корзине. Напомним, что на ISPORT также можно ознакомиться с расписанием матчей отбора на чемпионат мира 2026 года.

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