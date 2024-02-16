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Кейсмент Парк - стадион Евро-2028: Заброшенные трибуны и поле в сорняках

ISPORT рассказывает о самом удивительном стадионе, на котором против чемпионата Европы.
Сегодня, 13:00
Нынешний и будущий вид стадиона / Getty Images
Нынешний и будущий вид стадиона / Getty Images

Континентальное первенство Европы в 2028 году должно пройти в Великобритании и Ирландии.

Конечно, эти края богаты крутыми футбольными аренами, ведь в Англии самая богатая лига мира. Но, есть одно но, стадионы нужны не только в Англии. Среди прочих, матчи сборных не увидят легендарные Олд Траффорд и Энфилд.

По одной арене выделили Уэльс, Шотландия, Ирландия и Северная Ирландия. И вот последние хотят проводить матчи на Кейсмент Парк в Белфасте.

Скорее всего, вы и не слышали никогда о таком стадионе, ведь, во-первых, здесь в основном играют в гэльский футбол, во-вторых, арена не функционирует уже больше десяти лет!

Именно так, с 2013 здесь не просто не проводятся соревнования, здесь вообще ничего не происходит и "парк" сейчас находится в ужасном состоянии. Фото ниже датированы октябрем прошлого года, то есть четыре месяца назад.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Сообщается, что уже через несколько недель на стадионе, которая должна во время Евро-2028 принимать более 30 000 зрителей, будут начаты работы.

Как можно увидеть с фото, работы здесь очень много.

Тем не менее, болельщикам уже представили проект будущего стадиона. Его разрабатывала фирма Populous, которая проектировала новую Арену Тоттенхэма, Уэмбли и подготовила проект обновления Олд Траффорд.

Обновленный Кейсмент Парк должен выглядеть так:

Стоит отметить, что арена в Белфасте не единственная недостроенная среди тех, кто должен принять Евро-2028. Также ведутся работы по строительству нового стадиона Эвертона, который на январь 2024 выглядел следующим образом:

Источник: Getty Images

Напомним, что чемпионат Европы в этом году пройдет в Германии. Его также будут принимать 10 стадионов в следующих городах: Берлин, Гамбург, Мюнхен, Штутгарт, Франкфурт, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн и Лейпциг.

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