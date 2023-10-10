Без Олд Траффорд и Энфилда: определились стадионы, на которых пройдет Евро-2028
Страны выделили свои лучшие арены.
Во вторник, 10 октября, УЕФА официально сообщил, что чемпионат Европы-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии.
Пресс-служба организации представила список стадионов, на которых будут сыграны международные матчи.
- Уэмбли (Лондон) - вместимость 90 652
- Тоттенхэм Хотспур (Лондон) - 62 322
- Милленниум (Кардифф) - 73 952
- Сити оф Манчестер, Этихад (Манчестер) - 61 000
- Эвертон (Ливерпуль) - 52 679
- Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл) - 52 305
- Вилла Парк (Бирмингем) - 52 190
- Гампден Парк (Глазго) - 52 032
- Авива (Дублин) - 51 711
- Кейсмент Парк (Белфаст) - 34 500
Отметим, что в списке нет домашних стадионов Ливерпуля и Манчестер Юнайтед - Энфилда и Олд Траффорда.
Ранее сообщалось, что УЕФА передумал допускать сборные россии u-17 к международным соревнованиям.
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Источник: УЕФА