Без Олд Траффорд и Энфилда: определились стадионы, на которых пройдет Евро-2028

Во вторник, 10 октября, УЕФА официально сообщил, что чемпионат Европы-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии.

Пресс-служба организации представила список стадионов, на которых будут сыграны международные матчи.

Уэмбли (Лондон) - вместимость 90 652

Тоттенхэм Хотспур (Лондон) - 62 322

Милленниум (Кардифф) - 73 952

Сити оф Манчестер, Этихад (Манчестер) - 61 000

Эвертон (Ливерпуль) - 52 679

Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл) - 52 305

Вилла Парк (Бирмингем) - 52 190

Гампден Парк (Глазго) - 52 032

Авива (Дублин) - 51 711

Кейсмент Парк (Белфаст) - 34 500

Отметим, что в списке нет домашних стадионов Ливерпуля и Манчестер Юнайтед - Энфилда и Олд Траффорда.

Ранее сообщалось, что УЕФА передумал допускать сборные россии u-17 к международным соревнованиям.

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