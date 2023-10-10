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Без Олд Траффорд и Энфилда: определились стадионы, на которых пройдет Евро-2028

Страны выделили свои лучшие арены.
Сегодня, 16:43
Уэмбли / Getty Images
Уэмбли / Getty Images

Во вторник, 10 октября, УЕФА официально сообщил, что чемпионат Европы-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии.

Пресс-служба организации представила список стадионов, на которых будут сыграны международные матчи.

  • Уэмбли (Лондон) - вместимость 90 652 
  • Тоттенхэм Хотспур (Лондон) - 62 322
  • Милленниум (Кардифф) - 73 952
  • Сити оф Манчестер, Этихад (Манчестер) - 61 000
  • Эвертон (Ливерпуль) - 52 679
  • Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл) - 52 305
  • Вилла Парк (Бирмингем) - 52 190
  • Гампден Парк (Глазго) - 52 032
  • Авива (Дублин) - 51 711
  • Кейсмент Парк (Белфаст) - 34 500

 Отметим, что в списке нет домашних стадионов Ливерпуля и Манчестер Юнайтед - Энфилда и Олд Траффорда.

Ранее сообщалось, что УЕФА передумал допускать сборные россии u-17 к международным соревнованиям.

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Источник: УЕФА
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат Европы

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