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УЕФА определилась с тем, где пройдут чемпионаты Европы в 2028 и 2032 годах

Через 5 лет континентальное соревнование состоится в Великобритании и Ирландии, а через 9 - в Турции и Италии.
Сегодня, 13:22
Getty Images
Getty Images

УЕФА определила места проведения чемпионатов Европы по футболу в 2028 и 2032 году.

Как сообщает пресс-служба организации, в 2028 Евро пройдет в Великобритании и Ирландии.  Список городов, в которых могут пройти матчи выглядит так:

  • Белфаст
  • Ливерпуль
  • Лондон
  • Манчестер
  • Бирмингем
  • Кардифф
  • Дубли,
  • Глазго
  • Ньюкасл

В 2032 континентальное первенство состоится в Турции и Италии. В объединенной заявке стран презентовали 20 потенциальных стадионов, из которых выберут десять. По пять в каждой из стран.

Также напомним, что следующий чемпионат Европы, который состоится в 2024 году будет проведен в Германии.

Ранее стало известно, где состоится Чемпионат мира 2030.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уефа чемпионат Европы

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