УЕФА определилась с тем, где пройдут чемпионаты Европы в 2028 и 2032 годах
Через 5 лет континентальное соревнование состоится в Великобритании и Ирландии, а через 9 - в Турции и Италии.
УЕФА определила места проведения чемпионатов Европы по футболу в 2028 и 2032 году.
Как сообщает пресс-служба организации, в 2028 Евро пройдет в Великобритании и Ирландии. Список городов, в которых могут пройти матчи выглядит так:
- Белфаст
- Ливерпуль
- Лондон
- Манчестер
- Бирмингем
- Кардифф
- Дубли,
- Глазго
- Ньюкасл
В 2032 континентальное первенство состоится в Турции и Италии. В объединенной заявке стран презентовали 20 потенциальных стадионов, из которых выберут десять. По пять в каждой из стран.
Также напомним, что следующий чемпионат Европы, который состоится в 2024 году будет проведен в Германии.
Ранее стало известно, где состоится Чемпионат мира 2030.
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