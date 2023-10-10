УЕФА определилась с тем, где пройдут чемпионаты Европы в 2028 и 2032 годах

Через 5 лет континентальное соревнование состоится в Великобритании и Ирландии, а через 9 - в Турции и Италии.

УЕФА определила места проведения чемпионатов Европы по футболу в 2028 и 2032 году.

Как сообщает пресс-служба организации, в 2028 Евро пройдет в Великобритании и Ирландии. Список городов, в которых могут пройти матчи выглядит так:

Белфаст

Ливерпуль

Лондон

Манчестер

Бирмингем

Кардифф

Дубли,

Глазго

Ньюкасл

В 2032 континентальное первенство состоится в Турции и Италии. В объединенной заявке стран презентовали 20 потенциальных стадионов, из которых выберут десять. По пять в каждой из стран.

Также напомним, что следующий чемпионат Европы, который состоится в 2024 году будет проведен в Германии.

Ранее стало известно, где состоится Чемпионат мира 2030.

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