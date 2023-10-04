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Без Украины: Стало известно, где пройдет Чемпионат мира 2030

Мундиаль, который пройдет через 7 лет, будет уникальным.
Сегодня, 18:18
Getty Images
Getty Images

Стало известно, где должен пройти Чемпионат мира в 2030 году.

Как сообщает ФИФА, Мундиаль впервые cостоится на 3 континентах.

Первые три поединка будут сыграны в Уругвае, Аргентине и Парагвае. Оставшиеся матчи состоятся в Испании, Португалии и Марокко.

Церемония открытия пройдет в уругвайской столице Монтевидео. Финал будет сыгран в Испании, как и большая часть игр. Все страны-хозяйки автоматически попадают на турнир.

Отметим, что вместо Марокко в заявке на проведение ЧМ-2030 сперва фигурировала Украина, но, в последствии было принято решение заменить нашу страну на африканское государство.

Напомним, ранее сообщалось, что ФИФА хочет смягчить международный бан россиян.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина чемпионат мира

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