Челси и Астон Вилла поборються за звезду Милана

Голкипер Милана Майк Меньян может летом перебраться в АПЛ, пишет TEAMtalk.

Напомним, что француз все еще не продлил с "россонери" контракт. Его текущее соглашение заканчивается летом 2026 года.

Милан сейчас не уверен, хочет ли продлевать Меньяна из-за его неуверенной формы в текущем сезоне. Ситуацией готовы воспользоваться Челси и Астон Вилла.

Француз, скорее всего, будет доступен за сумму в примерно 40 млн евро, что делает его переход все более вероятным.

Лондонцы уже давно следят за Меньяном, и сейчас будет их лучший шанс подписать вратаря. Астон Вилла же ищет альтернативу Эми Мартинесу, и тоже не прочь выкупить Майка.

Ранее также сообщалось, что Арсенал лидирует в гонке за форварда Айнтрахта.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!