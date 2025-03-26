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Футбол

Челси и Астон Вилла поборються за звезду Милана

Майк Меньян будет доступен летом по сниженной цене.
Сегодня, 16:35       Автор: Андрей Безуглый
Майк Меньян / Getty Images
Майк Меньян / Getty Images

Голкипер Милана Майк Меньян может летом перебраться в АПЛ, пишет TEAMtalk.

Напомним, что француз все еще не продлил с "россонери" контракт. Его текущее соглашение заканчивается летом 2026 года.

Милан сейчас не уверен, хочет ли продлевать Меньяна из-за его неуверенной формы в текущем сезоне. Ситуацией готовы воспользоваться Челси и Астон Вилла.

Француз, скорее всего, будет доступен за сумму в примерно 40 млн евро, что делает его переход все более вероятным.

Лондонцы уже давно следят за Меньяном, и сейчас будет их лучший шанс подписать вратаря. Астон Вилла же ищет альтернативу Эми Мартинесу, и тоже не прочь выкупить Майка.

Ранее также сообщалось, что Арсенал лидирует в гонке за форварда Айнтрахта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майк Меньян

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