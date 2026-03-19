Бавария уничтожила Аталанту и закрепила историческое превосходство в рамках ЛЧ
Вновь громит соперника с разницей 8+ и становится рекордсменом.
В этом розыгрыше Лиги чемпионов Бавария встретилась с Аталантой в рамках 1/8 финала турнира.
Мюнхенский клуб сумел дважды подряд разгромить команду из Бергамо, со счётом 6:1 в первом матче и 4:1 во втором, тем самым добившись уникальной статистики.
Как пишет Squawka Football, Бавария выигрывала двухматчевые противостояния с разницей в 8 и более голов три раза в истории.
До этого мюнхенцы громили Спортинг со счётом 12:1 в сезоне-2008/09 и Арсенал 10:2 в сезоне-2016/17. Добавим, что ни у одной другой команды нет даже двух противостояний, выигранных с такой разницей.
Также форвард Баварии приблизился к достижениям ван Нистелроя и Холанда.
