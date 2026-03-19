Бавария уничтожила Аталанту и закрепила историческое превосходство в рамках ЛЧ

В этом розыгрыше Лиги чемпионов Бавария встретилась с Аталантой в рамках 1/8 финала турнира.

Мюнхенский клуб сумел дважды подряд разгромить команду из Бергамо, со счётом 6:1 в первом матче и 4:1 во втором, тем самым добившись уникальной статистики.

Как пишет Squawka Football, Бавария выигрывала двухматчевые противостояния с разницей в 8 и более голов три раза в истории.

До этого мюнхенцы громили Спортинг со счётом 12:1 в сезоне-2008/09 и Арсенал 10:2 в сезоне-2016/17. Добавим, что ни у одной другой команды нет даже двух противостояний, выигранных с такой разницей.

Также форвард Баварии приблизился к достижениям ван Нистелроя и Холанда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!