ЧМ-2026: Анонс дня — Босния и Герцеговина vs Катар, Швейцария vs Канада, Чехия vs Мексика

Предлагаем вашему вниманию совместно с betking, лицензированным беттинг-партнёром проекта, анонс матчей игрового дня с 24 на 25 июня в рамках Чемпионата мира по футболу.

Третий тур группового этапа Чемпионата мира ознаменуется увеличенным количеством матчей в игровой день.

В течение игрового дня с 24 на 25 июня зрители увидят 6 матчей из 3 квартетов. Традиционно матчи одной и той же группы будут начинаться в одинаковое время.

Босния и Герцеговина – Катар

24 июня | 22:00 | Люмен Филд, Сиэтл, США.

Для сборных Боснии и Катара последний тур будет чрезвычайно важным, ведь фактически они будут бороться между собой за третью строчку, которая при благоприятных обстоятельствах может дать путёвку в плей-офф.

Ситуация у команд сейчас идентичная. Обе сборные сыграли вничью в первом туре и разгромно проиграли во втором.

Источник: Getty Images

Босния находится в немного лучшем положении благодаря лучшей разнице мячей, однако в любом случае для обеспечения комфортных условий в борьбе за попадание в восьмёрку лучших третьих мест обеим командам необходима победа.

Интересный факт: Первый гол Катара на чемпионатах мира был забит уроженцем другой страны. Его автором стал Мохаммед Мунтари, родившийся в Гане.

На сайте betking на победу Боснии можно поставить с коэффициентом 1.45, тогда как победа Катара оценивается коэффициентом 7.00. Коэффициент на ничью — 4.75.

Канада – Швейцария

24 июня | 22:00 | Джиллетт Стэдиум, Фоксборо, США.

В параллельном матче данного квартета будет разыграно первое место.

Благодаря лучшей разнице мячей сейчас первую строчку занимает Канада, разгромившая Катар со счётом 6:0.

Источник: Getty Images

В то же время именно у «кленовых» есть серьёзная кадровая потеря. Полузащитнику Исмаэлю Коне крайне не повезло в одном из эпизодов матча с Катаром, и он сломал ногу.

Интересный факт: В 2010 году Швейцария установила рекорд по самой продолжительной серии без пропущенных голов на чемпионатах мира — 559 минут.

Эксперты betking считают фаворитом Швейцарию, победа которой оценивается коэффициентом 2.42. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.00, победа Канады оценивается коэффициентом 3.40.

Марокко – Гаити

25 июня | 01:00 | Мерседес-Бенц Стэдиум, Атланта, США.

Для Гаити этот матч фактически носит товарищеский характер. Явный аутсайдер квартета не смог превзойти ожидания и уже вылетел с турнира.

В свою очередь Марокко ведёт заочную борьбу со сборной Бразилии за первое место, в которую также может вмешаться Шотландия.

Для увеличения своих шансов на выход с первого места подопечным Мохамеда Уаби необходимо побеждать, желательно с как можно более крупным счётом.

Интересный факт: Гаити не могли проводить свои матчи отборочного цикла на территории собственной страны из-за ситуации с безопасностью. Домашние матчи проходили в Виллемстаде, Кюрасао.

В линии betking можно поставить на победу Марокко с коэффициентом 1.17, тогда как вероятность успеха Гаити представлена показателем 18.00, а на ничью можно поставить с коэффициентом 7.50.

Шотландия – Бразилия

25 июня | 01:00 | Хард-Рок Стэдиум, Майами-Гарденс, США.

Как уже упоминалось выше, при определённых обстоятельствах сборная Шотландии также может занять первое место в квартете.

Для этого команде Стива Кларка придётся сотворить сенсацию, обыграв Бразилию, а также надеяться на то, что Марокко не победит Гаити.

В то же время перед «пентакампеонами» стоит та же задача, что и перед Марокко — победить с максимально крупным счётом, однако сделать это будет сложнее, поскольку Карло Анчелотти не сможет рассчитывать на Рафинью, получившего повреждение.

Интересный факт: Среди британских сборных именно со Шотландией Бразилия встречалась на чемпионатах мира чаще всего.

По версии betking, Бразилия является фаворитом матча с коэффициентом на победу 1.35, тогда как победа Шотландии представлена коэффициентом 9.00. Ничья оценивается коэффициентом 5.33.

ЮАР – Южная Корея

25 июня | 04:00 | Эстадио BBVA, Монтеррей.

После ужасного первого матча против Мексики ЮАР удалось частично реабилитироваться. Команда Уго Брооса сыграла вничью с Чехией, благодаря чему сохраняет шансы на выход в плей-офф, однако для этого необходимо обыгрывать Южную Корею.

Азиатская команда после победы в первом туре не смогла справиться с Мексикой, уступив хозяевам турнира со счётом 1:0, поэтому ещё не гарантировала себе выход в плей-офф на сто процентов. В случае поражения в этом матче и победы Чехии над мексиканцами команда вообще может финишировать последней в группе, поэтому турнирная мотивация у корейцев будет максимальной.

Источник: Getty Images

Интересный факт: Свою первую победу на чемпионатах мира Южная Корея одержала лишь с пятой попытки — на домашнем турнире 2002 года, где также дошла до полуфинала, что до сих пор остаётся лучшим достижением азиатских сборных.

Эксперты betking считают фаворитом Южную Корею, победа которой оценивается коэффициентом 1.70. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.80, победа ЮАР оценивается коэффициентом 5.33.

Чехия – Мексика

25 июня | 04:00 | Эстадио Банорте, Мехико, Мексика.

Мексика уже вышла в плей-офф мундиаля, поэтому единственная мотивация для команды Хавьера Агирре — завершить групповой этап с тремя победами в трёх матчах и порадовать домашнюю публику.

В свою очередь для чехов, которые в первых двух матчах набрали лишь одно очко, только победа позволит продолжить выступление на турнире.

Интересный факт: Мексика стала первой страной, принимающей чемпионат мира в третий раз (в 1970, 1986 и 2026 годах).

В линии betking можно поставить на победу Чехии с коэффициентом 3.80, тогда как вероятность успеха Мексики представлена показателем 1.96, а на ничью можно поставить с коэффициентом 3.75.

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