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Баскетбол

GGBET — титульный спонсор Чемпионата Украины по баскетболу 3х3

Партнёрство расширяет сотрудничество бренда с Федерацией баскетбола Украины (ФБУ) вокруг одного из ключевых баскетбольных турниров страны.
Сегодня, 15:15       Автор: Василий Войтюк

Букмекерский бренд GGBET стал титульным спонсором национального чемпионата по баскетболу 3х3 — формата, который вырос из стритбола и за считанные годы превратился в мировой феномен. Играть в него можно где угодно — от двора до арены, ведь всё, что нужно, — это кольцо, половина площадки и шесть желающих.

Именно за доступность и драйв баскетбол 3х3 называют главным городским командным видом спорта в мире. Дисциплина получила олимпийский статус в 2017 году и дебютировала на Играх в Токио-2020.

Чемпионат мира 2026 года в Варшаве стал для женской сборной Украины седьмым в истории и вторым подряд: там украинки заняли шестое место, выиграв группу и впервые с 2017 года пробившись в плей-офф — заметный шаг вперёд по сравнению с предыдущими сезонами. Вскоре сборная подтвердила свою форму, без поражений пройдя отбор на чемпионат Европы 2026 года. Лучшими результатами женской команды на мировых первенствах остаются серебро 2016 года и бронза 2017 года. К слову, с этого года GGBET также является титульным спонсором национальных мужской и женской сборных Украины по баскетболу.

«Баскетбол 3х3 — быстрый, зрелищный и близкий к уличной культуре. Для нас это идеальный пример массового спорта, который прошёл путь от дворовой площадки до олимпийской арены и заслуживает системной поддержки. Как титульный спонсор Чемпионата Украины, мы хотим усиливать турнир и создавать вокруг него яркий контент, заметный в медиа и работающий на популяризацию баскетбола», — отметил Сергей Мищенко, CEO GGBET.

GGBET 3х3 Чемпионат Украины этим летом будет состоять из семи этапов: после старта в Киеве туры примут Житомир, Винница, Луцк, Хмельницкий и Ивано-Франковск, а две лучшие команды каждого этапа выйдут в финал, который состоится 29–30 августа в Киеве. Первый этап уже прошёл 14 июня на столичном ВДНХ: среди 28 команд победителем стала команда Game Up.

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