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Роналду ответил хейтерам: "Мнение было крайне жестким"

Сразил критиков одной фразой после дубля.
Сегодня, 08:10       Автор: Валентина Чорноштан
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Накануне прошёл матч сборной Португалии, в котором они обыграли сборную Узбекистана со счётом 5:0.

Лидер "команды Киниша" Криштиану Роналду отметился дублем в игре, ранее звезду саудовской лиги критиковали за его выступления в сборной.

Мы стали лучше. Жизнь такая — бывают трудности, в матчах тоже. Мы всегда хотим становиться лучше. Неделя была тяжёлая, общественное мнение было крайне жёстким по отношению ко мне и тренеру, но я в профессии уже 23 года. Когда всё хорошо — говорят: "Криштиану в порядке". Когда плохо — "он старый, пенсионер".

"Я всегда возвращаюсь. Рано или поздно я оказываюсь там, где должен быть. Я очень верю в то, что делаю. Моя карьера всегда была такой. Я счастлив. Главное — команда и наше единство. Идём дальше", — цитируют португальца издание A Bola.

К слову, ранее Роналду стал лучшим бомбардиром сборной Португалии на чемпионатах мира.

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