Арсенал готов продать своего форварда

Арсенал принял решение продать этим летом своего ветерана Габриэла Жезуса.

Как пишет The Athletic, лондонский клуб намерен запросить 20 млн фунтов за бразильского форварда.

Добавим, что несколько клубов интересовались Жезусом. К слову, его контракт с Арсеналом рассчитан до лета 2027 года.

Напомним, что он выступает за "канониров" с 2022 года. В этом сезоне АПЛ он отметился 3 голами в 14 играх.

