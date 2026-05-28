Верховен сделал громкое заявление после нокаута от Усика: "Мы сделали там всё"

Жаждет реванша и верит, что он будет маштабнее первого боя.
Сегодня, 12:54       Автор: Валентина Чорноштан
Рико Верховен / Getty Images

Напомним, в ночь на 24 мая Усик победил Рико Верховена техническим нокаутом за секунду до окончания 11-го раунда. Несмотря на поражение, нидерландец заявил, что готов к реваншу с чемпионом мира WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе.

Я не собираюсь сидеть здесь и злиться на весь мир, мол: "Ох, да, но я мог сделать это, я мог сделать то". Да, как я уже сказал, никаких "а что если". Это то, что произошло. Так что давайте говорить об этом, двигаться дальше и идти к реваншу, потому что я к нему готов. Я с нетерпением жду реванша. Он привлечёт ещё больше внимания, чем в этот раз.

Похоже, если и был хоть какой-то шанс на твоё возвращение в кикбоксинг, теперь с этим покончено, так?

"Я думаю, что эта глава уже завершена. Знаете, мы сделали там всё. И я не особо верю, что осталось что-то, чего мы там не сделали", — приводят слова спортсмена The Ariel Helwani Show.

Но сейчас, когда мы об этом говорим, — насколько круто было бы, если бы какой-нибудь безумный боксёр сказал: "Эй, давайте проведём один боксёрский поединок и один кикбоксерский. Сейчас возможно всё".

