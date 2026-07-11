Испания установила интересное достижение, выйдя в 1/2 финала
Испанцы одержали победу над Бельгией и обеспечили себе место в восьмом полуфинале в истории выступлений на чемпионатах мира и Европы.
Добавим, что на этой стадии сборная Испании побеждала семь раз.
Пять полуфиналов (1964, 1984, 2008, 2010, 2012) завершились их уверенной победой: дважды в дополнительное время, дважды по пенальти и один раз в основное время. Единственная осечка случилась в 2021 году на Евро, когда в серии послематчевых ударов верх взяла Италия.
España jugará ante Francia su 8ª semifinal en mundiales y eurocopas.— Pedro Martin (@pedritonumeros) July 10, 2026
España superó sus 5 primeras semifinales en mundiales y eurocopas:
1964 (prórroga)
1984 (penaltis)
2008
2010
2012 (penaltis)
Perdió la 6ª ante Italia por penaltis en 2021.
Ganó la 7ª ante Francia en 2024.
А в последнем на данный момент полуфинале – на Евро‑2024, испанцы как раз обыграли французов, с которыми им вновь предстоит встретиться в рамках чемпионата мира.
К слову, Швейцария теряет главную звезду перед четвертьфиналом чемпионата мира.
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