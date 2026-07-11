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Футбол

Испания установила интересное достижение, выйдя в 1/2 финала

Испанцы вышли в свой 8-й полуфинал.
Сегодня, 09:22       Автор: Валентина Чорноштан
Игроки сборной Испании / Getty Images
Игроки сборной Испании / Getty Images

Испанцы одержали победу над Бельгией и обеспечили себе место в восьмом полуфинале в истории выступлений на чемпионатах мира и Европы.

Добавим, что на этой стадии сборная Испании побеждала семь раз.

Пять полуфиналов (1964, 1984, 2008, 2010, 2012) завершились их уверенной победой: дважды в дополнительное время, дважды по пенальти и один раз в основное время. Единственная осечка случилась в 2021 году на Евро, когда в серии послематчевых ударов верх взяла Италия.

А в последнем на данный момент полуфинале – на Евро‑2024, испанцы как раз обыграли французов, с которыми им вновь предстоит встретиться в рамках чемпионата мира.

К слову, Швейцария теряет главную звезду перед четвертьфиналом чемпионата мира.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Испании по футболу

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