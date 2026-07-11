Испания установила интересное достижение, выйдя в 1/2 финала

Испанцы одержали победу над Бельгией и обеспечили себе место в восьмом полуфинале в истории выступлений на чемпионатах мира и Европы.

Добавим, что на этой стадии сборная Испании побеждала семь раз.

Пять полуфиналов (1964, 1984, 2008, 2010, 2012) завершились их уверенной победой: дважды в дополнительное время, дважды по пенальти и один раз в основное время. Единственная осечка случилась в 2021 году на Евро, когда в серии послематчевых ударов верх взяла Италия.

España jugará ante Francia su 8ª semifinal en mundiales y eurocopas.



España superó sus 5 primeras semifinales en mundiales y eurocopas:

1964 (prórroga)

1984 (penaltis)

2008

2010

2012 (penaltis)



Perdió la 6ª ante Italia por penaltis en 2021.

Ganó la 7ª ante Francia en 2024. — Pedro Martin (@pedritonumeros) July 10, 2026

А в последнем на данный момент полуфинале – на Евро‑2024, испанцы как раз обыграли французов, с которыми им вновь предстоит встретиться в рамках чемпионата мира.

К слову, Швейцария теряет главную звезду перед четвертьфиналом чемпионата мира.

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