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Футбол

Игрок сборной Испании стал лучшим в истории по обводкам на ЧМ

Последним, кто дриблил так часто, был Джей-Джей Окоча в 1998 году.
Сегодня, 10:00       Автор: Валентина Чорноштан
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Вингер сборной Испании и Барселоны Ламин Ямаль стал самым активным игроком турнира по количеству попыток обводок.

На мундиале он в среднем совершает 12 попыток дриблинга за 90 минут.

Это является лучшим показателем в 21 веке среди игроков с более чем 200 минутами на поле.

Добавим, что последний раз подобный уровень активности в обводках показывал Джей-Джей Окоча на чемпионате мира‑1998.

Ранее игрок сборной Аргентины побил рекорд Роналдо и Клозе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Испании по футболу Ламин Ямаль

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