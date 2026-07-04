Игрок сборной Испании стал лучшим в истории по обводкам на ЧМ
Вингер сборной Испании и Барселоны Ламин Ямаль стал самым активным игроком турнира по количеству попыток обводок.
На мундиале он в среднем совершает 12 попыток дриблинга за 90 минут.
Это является лучшим показателем в 21 веке среди игроков с более чем 200 минутами на поле.
Добавим, что последний раз подобный уровень активности в обводках показывал Джей-Джей Окоча на чемпионате мира‑1998.
12 - 🇪🇸 Lamine Yamal is averaging 12 dribbles per 90 minutes at the 2026 FIFA World Cup.— OptaJoe (@OptaJoe) July 2, 2026
That's the most by a player to play 200+ minutes in a tournament since 🇳🇬 Jay Jay Okocha in 1998 (also 12 per 90).
Tricksters. pic.twitter.com/LDNguCzCCB
Ранее игрок сборной Аргентины побил рекорд Роналдо и Клозе.
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