iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Альварес сделал первый шаг к переходу в Барселону

Клубы договорились отложить решающие переговоры до конца ЧМ.
Сегодня, 08:46       Автор: Валентина Чорноштан
Хулиан Альварас / Getty Images
Хулиан Альварас / Getty Images

По информации Diario Sport, каталонский и мадридский клубы достигли негласной договорённости о трансфере Хулиана Альвареса.

Отмечается, что 26-летний нападающий дал понять Атлетико, что не против смены клубной прописки, и его позиция стала первым сигналом для обеих сторон.

Помимо этого, Барселона понимает, что мадридская команда вряд ли расстанется с одним из ключевых исполнителей, не найдя ему полноценной замены, поэтому каталонцы дают им время на то, чтобы в ближайшие недели найти замену аргентинцу.

Источник добавляет, что повышать ставку до 150 миллионов евро в Барселоне не планируют, и максимум, на что она готова, - 100 миллионов евро. К тому же это максимальная возможная сумма, которую они могут позволить себе в нынешних условиях.

Ранее испанский гранд согласовал трансфер игрока сборной Германии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона атлетико мадрид Хулиан Альварес

Статьи по теме

Защитник Арсенала главная цель трёх грандов Защитник Арсенала главная цель трёх грандов
Барселона и Боруссия спорят о цене Адейеми Барселона и Боруссия спорят о цене Адейеми
Звезда Барселоны перебралась в Англию после 14 лет в каталонском клубе Звезда Барселоны перебралась в Англию после 14 лет в каталонском клубе
Форвард Дортмунда может усилить атаку Барселоны Форвард Дортмунда может усилить атаку Барселоны

Видео

Победный гол Аргентины против Египта стал 3000-м на чемпионатах мира
Победный гол Аргентины против Египта стал 3000-м на чемпионатах мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: четвертьфинальный матч ЧМ-2026 Испания - Бельгия
просмотров
Костюк уступила в полуфинале Уимблдона
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проведут спарринг после матча квалификации Лиги Европы
просмотров
Календарь Шахтера: "горняки" проведут спарринги с хорватскими командами
просмотров

Последние новости

Европа10:47
К Довбику в Роме может присоединиться звёздный аргентинец
Теннис10:24
Синнер прокомментировал победу над Джоковичем после матча
ММА09:56
Макгрегор и Холлоуэй прошли взвешивание
ЧМ-202609:38
Лидеры Франции повторили достижение Бразилии 2002 года на ЧМ
ЧМ-202609:22
Испания установила интересное достижение, выйдя в 1/2 финала
Европа08:46
Альварес сделал первый шаг к переходу в Барселону
ЧМ-202608:19
Бельгия прервала феноменальную серию голкипера сборной Испании
Формула 107:51
Ред Булл шокирован запросами Ферстаппена
ЧМ-202607:25
Швейцария теряет главную звезду перед четвертьфиналом ЧМ
ЧМ-202600:25
ЧМ-2026: Испания выбила Бельгию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK