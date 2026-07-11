Альварес сделал первый шаг к переходу в Барселону

По информации Diario Sport, каталонский и мадридский клубы достигли негласной договорённости о трансфере Хулиана Альвареса.

Отмечается, что 26-летний нападающий дал понять Атлетико, что не против смены клубной прописки, и его позиция стала первым сигналом для обеих сторон.

Помимо этого, Барселона понимает, что мадридская команда вряд ли расстанется с одним из ключевых исполнителей, не найдя ему полноценной замены, поэтому каталонцы дают им время на то, чтобы в ближайшие недели найти замену аргентинцу.

Источник добавляет, что повышать ставку до 150 миллионов евро в Барселоне не планируют, и максимум, на что она готова, - 100 миллионов евро. К тому же это максимальная возможная сумма, которую они могут позволить себе в нынешних условиях.

Ранее испанский гранд согласовал трансфер игрока сборной Германии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!