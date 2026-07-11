iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бельгия прервала феноменальную серию голкипера сборной Испании

Симон не пропускал с 2022 года.
Сегодня, 08:19       Автор: Валентина Чорноштан
Унаи Симон / Getty Images
Унаи Симон / Getty Images

Бельгия положила конец феноменальной "сухой" серии Испании на чемпионатах мира.

В четвертьфинальном матче сборная Бельгии прервала впечатляющую рекордную серию испанцев, которые до этого не пропускали голов на турнире.

Голкипер красной фурии Унаи Симон держал свои ворота "сухими" на протяжении 649 минут – и этот показатель стал лучшим в истории мировых первенств.

Напомним, что предыдущее достижение принадлежало легендарному итальянскому стражу ворот Вальтеру Дзенге, который в 1990 году продержался без пропущенных голов 518 минут.

Тем временем сборная Португалии назначила нового тренера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Испании по футболу Унаи Симон

Статьи по теме

Испания установила интересное достижение, выйдя в 1/2 финала Испания установила интересное достижение, выйдя в 1/2 финала
Гави высказался о самом опасном сопернике Испании на ЧМ Гави высказался о самом опасном сопернике Испании на ЧМ
Игрок сборной Испании стал лучшим в истории по обводкам на ЧМ Игрок сборной Испании стал лучшим в истории по обводкам на ЧМ
В матче с Австрией Симон побил рекорд Икера Касильяса В матче с Австрией Симон побил рекорд Икера Касильяса

Видео

Победный гол Аргентины против Египта стал 3000-м на чемпионатах мира
Победный гол Аргентины против Египта стал 3000-м на чемпионатах мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: четвертьфинальный матч ЧМ-2026 Испания - Бельгия
просмотров
Костюк уступила в полуфинале Уимблдона
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проведут спарринг после матча квалификации Лиги Европы
просмотров
Календарь Шахтера: "горняки" проведут спарринги с хорватскими командами
просмотров

Последние новости

Теннис10:24
Синнер прокомментировал победу над Джоковичем после матча
ММА09:56
Макгрегор и Холлоуэй прошли взвешивание
ЧМ-202609:38
Лидеры Франции повторили достижение Бразилии 2002 года на ЧМ
ЧМ-202609:22
Испания установила интересное достижение, выйдя в 1/2 финала
Европа08:46
Альварес сделал первый шаг к переходу в Барселону
ЧМ-202608:19
Бельгия прервала феноменальную серию голкипера сборной Испании
Формула 107:51
Ред Булл шокирован запросами Ферстаппена
ЧМ-202607:25
Швейцария теряет главную звезду перед четвертьфиналом ЧМ
ЧМ-202600:25
ЧМ-2026: Испания выбила Бельгию
ЧМ-202600:05
Испания вырвала победу у Бельгии на последних минутах
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK