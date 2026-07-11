Бельгия прервала феноменальную серию голкипера сборной Испании
Бельгия положила конец феноменальной "сухой" серии Испании на чемпионатах мира.
В четвертьфинальном матче сборная Бельгии прервала впечатляющую рекордную серию испанцев, которые до этого не пропускали голов на турнире.
Голкипер красной фурии Унаи Симон держал свои ворота "сухими" на протяжении 649 минут – и этот показатель стал лучшим в истории мировых первенств.
Charles De Ketelaere is the first player to score against Spain at the 2026 World Cup.— Squawka (@Squawka) July 10, 2026
It ends Unai Simon’s record-breaking run of 649 minutes without conceding at the tournament. 🤯 pic.twitter.com/gpkpvgBm0o
Напомним, что предыдущее достижение принадлежало легендарному итальянскому стражу ворот Вальтеру Дзенге, который в 1990 году продержался без пропущенных голов 518 минут.
Тем временем сборная Португалии назначила нового тренера.
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