Лидеры Франции повторили достижение Бразилии 2002 года на ЧМ
Франция повторила редчайшее достижение Бразилии.
Сборная Франции стала первой командой с 2002 года, которая может похвастаться сразу двумя игроками с минимум пятью забитыми мячами в рамках одного чемпионата мира.
А именно, вписали своё имя в этот рекорд Килиан Мбаппе и Усман Дембеле, которые сумели отличиться 8 и 5 голами соответственно.
Добавим, что ранее подобное удавалось лишь легендарной бразильской атаке в лице Роналдо и Ривалдо, которые также отметились 8 и 5 голами.
2 - Bir Dünya Kupası'nda iki oyuncusu 5+ gole ulaşan son iki takım:— OptaCan (@OptaCan) July 9, 2026
🇫🇷 2026; Mbappe (8) & Dembele (5)
🇧🇷 2002; Ronaldo (8) & Rivaldo (5)
Kankalar. pic.twitter.com/RBHujUkX5R
К слову, Испания также установила интересное достижение, выйдя в 1/2 финала.
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