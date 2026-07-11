Лидеры Франции повторили достижение Бразилии 2002 года на ЧМ

Франция повторила редчайшее достижение Бразилии.

Сборная Франции стала первой командой с 2002 года, которая может похвастаться сразу двумя игроками с минимум пятью забитыми мячами в рамках одного чемпионата мира.

А именно, вписали своё имя в этот рекорд Килиан Мбаппе и Усман Дембеле, которые сумели отличиться 8 и 5 голами соответственно.

Добавим, что ранее подобное удавалось лишь легендарной бразильской атаке в лице Роналдо и Ривалдо, которые также отметились 8 и 5 голами.

2 - Bir Dünya Kupası'nda iki oyuncusu 5+ gole ulaşan son iki takım:



🇫🇷 2026; Mbappe (8) & Dembele (5)

🇧🇷 2002; Ronaldo (8) & Rivaldo (5)



Kankalar. pic.twitter.com/RBHujUkX5R — OptaCan (@OptaCan) July 9, 2026

К слову, Испания также установила интересное достижение, выйдя в 1/2 финала.

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