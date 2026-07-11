iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лидеры Франции повторили достижение Бразилии 2002 года на ЧМ

Мбаппе и Дембеле переписали историю Мундиаля.
Сегодня, 09:38       Автор: Валентина Чорноштан
Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле / Getty Images
Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле / Getty Images

Франция повторила редчайшее достижение Бразилии.

Сборная Франции стала первой командой с 2002 года, которая может похвастаться сразу двумя игроками с минимум пятью забитыми мячами в рамках одного чемпионата мира.

А именно, вписали своё имя в этот рекорд Килиан Мбаппе и Усман Дембеле, которые сумели отличиться 8 и 5 голами соответственно.

Добавим, что ранее подобное удавалось лишь легендарной бразильской атаке в лице Роналдо и Ривалдо, которые также отметились 8 и 5 голами.

К слову,  Испания также установила интересное достижение, выйдя в 1/2 финала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Килиан Мбаппе Усман Дембеле сборная Франции по футболу

Статьи по теме

"Получил удар": Мбаппе рассказал о своем повреждении в матче с Марокко "Получил удар": Мбаппе рассказал о своем повреждении в матче с Марокко
Фанаты Марокко устроили ночную шумовую атаку у отеля сборной Франции Фанаты Марокко устроили ночную шумовую атаку у отеля сборной Франции
Полузащитник Реала пропустит матч 1/8 финала ЧМ Полузащитник Реала пропустит матч 1/8 финала ЧМ
Шерки не спит из-за Дешама. Скандал в сборной Франции Шерки не спит из-за Дешама. Скандал в сборной Франции

Видео

Победный гол Аргентины против Египта стал 3000-м на чемпионатах мира
Победный гол Аргентины против Египта стал 3000-м на чемпионатах мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: четвертьфинальный матч ЧМ-2026 Испания - Бельгия
просмотров
Костюк уступила в полуфинале Уимблдона
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проведут спарринг после матча квалификации Лиги Европы
просмотров
Календарь Шахтера: "горняки" проведут спарринги с хорватскими командами
просмотров

Последние новости

Европа10:47
К Довбику в Роме может присоединиться звёздный аргентинец
Теннис10:24
Синнер прокомментировал победу над Джоковичем после матча
ММА09:56
Макгрегор и Холлоуэй прошли взвешивание
ЧМ-202609:38
Лидеры Франции повторили достижение Бразилии 2002 года на ЧМ
ЧМ-202609:22
Испания установила интересное достижение, выйдя в 1/2 финала
Европа08:46
Альварес сделал первый шаг к переходу в Барселону
ЧМ-202608:19
Бельгия прервала феноменальную серию голкипера сборной Испании
Формула 107:51
Ред Булл шокирован запросами Ферстаппена
ЧМ-202607:25
Швейцария теряет главную звезду перед четвертьфиналом ЧМ
ЧМ-202600:25
ЧМ-2026: Испания выбила Бельгию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK